Siete pronti a festeggiare il Natale con le Miracle Tunes? Purtroppo quest’anno non si possono fare eventi dal vivo, ma grazie a Kebi, tutte le fan di Julie, Emily, Jasmine, Charlotte e Sophia potranno partecipare ad un esclusivo ed imperdibile digital live show di Natale delle Miracle Tunes.

Noi di GingerGeneration.it abbiamo avuto la possibilità di intervistare le ragazze proprio durante una delle sessioni di prova dello show e ci hanno raccontato tutte le emozioni di tornare insieme per questo evento, il rapporto con i loro fan e i loro sogni nel cassetto.

Guarda l’intervista esclusiva di Ginger:

Miracle Tunes: Il live show di Natale, il rapporto con i fan e i loro sogni | INTERVISTA

Lo show di Natale delle Miracle Tunes:

Il Live Show speciale di Natale avrà contenuti esclusivi mai andati in onda in televisione! Quando ho intervistato le Miracle Tunes, infatti, mi hanno raccontato che avevano appena finito le prove e che si tratterà di qualcosa di davvero esclusivo. Lo show andrà in onda in anteprima Domenica 20 Dicembre 2020 alle ore 18:30 e permetterà ai fan di passare un’oretta con le Miracle tra esibizioni di canto, ballo e challenge.

La parte bella è che tutte le persone che hanno acquistato il biglietto hanno avuto la possibilità inviare i propri video, quindi i fan delle Miracle Tunes faranno a tutti gli effetti parte dello show di Natale. Inoltre i fan avranno anche la possibilità di acquistare delle tipologie di biglietti con il “Dopo Show Backstage” che darà accesso a contenuti extra inediti di quello che succede dietro le quinte dello show.

Tutti i fan che parteciperanno riceveranno anche in regalo una cartolina di Natale delle Miracle Tunes direttamente a casa propria.

Ecco tutte le tipologie di biglietti dello show di Natale delle Miracle Tunes:

MAX VOLUME: Accesso illimitato allo Show dal 20 Dicembre al 6 Gennaio + Cartolina di Natale + Dopo Show Backstage + Video Saluto + Foto autografata. Prezzo: 50 €

FULL VOLUME: Accesso illimitato allo Show dal 20 Dicembre al 6 Gennaio + Cartolina di Natale + Dopo Show Backstage. Prezzo: 35 €

LIVE START: Accesso Unico allo Show dal 20 al 25 Dicembre + Cartolina di Natale + Dopo Show Backstage – SOLD OUT

JEWEL SET: Accesso Unico allo Show dal 20 al 25 Dicembre + Cartolina di Natale. Prezzo: 20 €

EXTRA: Video saluto personalizzato (Valido solo previo acquisto di un accesso MAX VOLUME, FULL VOLUME, LIVE START o JEWEL SET) – SOLD OUT

EXTRA: Foto con Autografi Personalizzati (Valido solo previo acquisto di un accesso MAX VOLUME, FULL VOLUME, LIVE START o JEWEL SET) Prezzo: 15 €