Harry Styles: online la collezione Pleasing (prezzi e dove acquistarla)

La nuova collezione di smalti e skin care di Harry Styles è già disponibile all’acquisto.

Il brand trae ispirazione da tutto ciò che circonda la natura, celebrando le persone e ogni singolo individuo. Non solo un marchio, ma qualcosa che va oltre con un motto e una missione: quella di dare importanza alla gentilezza esaltando quello che tutti possiamo creare insieme per il bene del futuro.

Una collezione fortemente voluta dall’ex componente degli One Direction che propone al suo primo lancio un assaggio di alcuni prodotti. Non è da escludere che in futuro possano arrivare altre novità.

Prezzi e dove acquistarli

Potrete acquistare i prodotti della linea Pleasing direttamente sul sito ufficiale, pleasing.com. Gli acquisti sono validi anche in Italia, quindi fan del cantante potete accaparrarvi anche voi il vostro pezzo preferito! Ma vediamo bene la panoramica dei prodotti!

The Perfect Polish Set – Un set che comprende 4 smalti lanciati da Harry, in una boccetta particolarissima che è già iconica! Prezzo: 59,00€

Perfect Pearl Polish – Il primo degli smalti singoli, in un intenso bianco perlato. Prezzo: 18,00€

Pearly Tops Polish – Un delicato trasparente leggermente perlato perfetto da usare da solo o come top-coat. Prezzo: 18,00€

The Pleasing Pen – Un siero con un roller perfetto sia per le labbra che per il contorno occhi. Prezzo: 27,00€

The Pearlescent Illuminating Serum – Un siero illuminante perfetto per donare luminosità al viso. Prezzo: 32,00€

Acquisterete i prodotti della linea di nail care e skin care di Harry Styles?