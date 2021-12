Il Collegio 6: ultima puntata stasera, cosa succederà

Questa sera martedì 14 dicembre è quella dell’ultimo appuntamento con Il Collegio 6, alle ore 21.20, su Rai2. L’ultima puntata de Il Collegio sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web o tramite l’app di RaiPlay.

Si conclude così la sesta edizione del docu-reality, visto che gli esami di terza media sono sempre più vicini. La penultima puntata, trasmessa ieri sera, ha visto Maria Pia Sofia Federico finire in isolamento.

La collegiale aveva concordato un’assemblea di classe per discutere con tutti i ragazzi sul tema della parità di genere.

Maria Sofia, però, aveva “ingannato” il Preside sfruttando il momento di riflessione concordato per indurre uno scambio di divise (gonne e pantaloni) tra i ragazzi e le ragazze.

Paolo Bosisio, durante il discorso di fine settimana, si è dichiarato molto deluso dalla collegiale che, terminato l’isolamento, rischia l’espulsione.

Riuscirà la sua lettera di spiegazioni, scritta durante le sue ore in solitudine, a far riflettere il Preside sulla giusta causa del suo gesto di ribellione?

Cosa succederà nell’ultima puntata de Il Collegio 6

L’ultima settimana in Collegio vedrà salire l’ansia per gli esami. Ma per superarli, bisognerà impegnarsi. E quale modo migliore per cominciare, se non con un bel ripassone col professor Maggi? Una giornata di studio e riflessioni, ma anche di un po’ di sollazzo in giardino.

I sorveglianti avranno in serbo una sorpresa per i ragazzi in vista della fine della loro permanenza presso il Collegio Regina Margherita.

Il preside sarà pronto per il discorso di inaugurazione degli esami, che infonderà la giusta dose di carica e fiducia. Sarà l’ultima volta in cui i ragazzi varcheranno la soglia della propria aula. L’ultima e la decisiva: inizieranno gli esami scritti. Uscire a un passo dal diploma sarebbe un epilogo amaro, difficile da sopportare per chiunque.

Questa sarà l’occasione per dimostrare quanto si vale, l’ultima chance da giocarsi per ottenere il diploma di quest’avventura datata 1977. L’esame finale rappresenterà per molti una sfida difficile da superare, per altri un’occasione di crescita: davanti alle proprie famiglie, fra lacrime e risate, cosa si porterà via la classe 1977 dal Collegio?