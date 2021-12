Il Collegio 6: doppio appuntamento la settimana prossima con le ultime due puntate

La prossima settimana su Rai 2 va in onda la parte conclusiva de Il Collegio 6. Gli ultimi due episodi di questa edizione verranno trasmessi eccezionalmente per due giorni consecutivi.

Lunedì 13 dicembre e martedì 14 dicembre vedremo dunque la settima e l’ottava puntata de Il Collegio. Ad anticipare la nuova programmazione, già una settimana fa, il sito d’informazione TvBlog.

La conferma della notizia è arrivata ieri sera, proprio durante la trasmissione della sesta puntata che ha visto l’espulsione shock di un collegiale.

L’ intero episodio è già disponibile in streaming sulla piattaforma web e sull’app di RaiPlay dove troviamo anche la clip con le anticipazioni della penultima puntata.

Il Collegio 6 si avvia dunque verso la conclusione ma compiendo un secondo cambio di programmazione, dopo un primo non molto riuscito.

La Rai si è vista costretta infatti a tramettere la quarta puntata del programma su Rai Play per lasciare spazio a una partita di tennis. Per poi riproporre la stessa puntata in TV la settimana successiva.

Una scelta che non è dipesa dalla produzione ma che ha contribuito a un calo di ascolti. Senza però scalfire la validità delle appassionanti avventure dei collegiali, ambientate nei turbolenti anni ’70.

Il Collegio 6 chiude dunque in bellezza con un doppio appuntamento. Lunedi 13 dicembre in prime time è prevista infatti la settima puntata del Collegio e il giorno dopo, martedì 14 dicembre, andrà in onda l’ottava ed ultima puntata di questa sesta stagione del docu-reality.