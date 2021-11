Il Collegio 6: chi sono i nuovi alunni Davide Cresta e Matteo Palazzo

Durante la quinta puntata de Il Collegio 6, stasera su Rai 2, faranno ingresso due nuovi alunni. Dopo le varie espulsioni e la consegna delle cravatte rosse, il Preside presenterà in cortile due nuovi collegiali, tra lo stupore dei ragazzi che sono già arrivati a metà del loro “anno” scolastico.

Dopo l’abbandono di Sveva Accorrà e di Gaia Cascino, le espulsioni di Davide Maroni e di Simone Casadei, la classe del docu-reality ha bisogno in effetti di un rinforzo dal punto di vista numerico.

Proprio stasera inoltre, qualcun altro, dovrà quasi sicuramente abbandonare Il Collegio, proprio perché non avrà l’ambita cravatta rossa.

Chi sono Davide Cresta e Matteo Palazzo

Davide ha 17 anni e vive a Messina. La sua vita scolastica non è delle migliori, infatti, è stato bocciato due volte. Per questo motivo si è iscritto a una scuola privata. Ma anche lì è stato sospeso per essersi addormentato in classe. Ha un tatuaggio sul braccio destro che reca la scritta: “Nothing is impossible”. Il nuovo collegiale ha un profilo TikTok e un profilo Instagram.

Per quanto riguarda Matteo, l’alunno ha origini italo-francesi ed è nato a Catania. Il giovane frequenta il Lycée International de Saint-Germain-en-Laye a Parigi. Il ragazzo, che porta i capelli color prugna, è anche uno studente molto sportivo, amante del tennis in particolare. Matteo ha un profilo Instagram e un profilo Twitch, su quest’ultimo però non sembrerebbe molto attivo.

Con queste premesse, Davide Cresta e Matteo Palazzo sapranno sicuramente animare le prossime quattro puntate de Il Collegio. Mentre, per il primo si prospetta un percorso simile a quello dell’uscente Simone Casadei, per il secondo potrebbe realizzarsi un’esperienza in cui saprà far tesoro del suo essere poliglotta e al tempo stesso atletico.

Non è da escludere, tuttavia, che i due nuovi collegiali possano stupirci e smentire ogni nostro pregiudizio.