Il Collegio 6: Simone Casadei è espulso dal Preside

Martedì 16 novembre su Rai 2 va in onda la quarta puntata de Il Collegio 6 che vede l’espulsione dell’emiliano Simone Casadei.

Dopo aver boicottato una lezione della supplente di matematica, il collegiale ha sottratto la borsa alla malcapitata insegnante mentre 5 altri alunni hanno abbandonato la lezione. Il loro comportamento non può passare inosservato e il Preside convoca tutta la classe e il corpo docente in Aula Magna.

Simone Casadei lascia Il Collegio 6

“A tutto c’è un limite” sentenzia Paolo Bosisio. Per Rebecca, Valentina, Vincenzo, Raffaele e Matilde che sono i 5 che sono usciti dalla classe senza il consenso della professoressa, questa settimana, partiranno dal voto pari a 0 e recuperare sarà difficilissimo.

Il preside ordina agli altri alunni di uscire e lui e gli altri professori restano con Simone Casadei. Il ragazzo non ha nulla da dire per discolparsi sull’accaduto. Perciò è evidente che non ha alcuna intenzione di farsi aiutare. Altrettanto evidente è che espulso dal collegio.

Dopo aver parlato a telefono con suo padre, Simone lascia il convitto tra le lacrime degli altri ragazzi soprattutto quelle di Giovanni che per lui è diventato quasi un fratello. Per Sofia quella di Casadei è stata un’occasione mancata per dimostrare di avere “una bella testa” mentre ora deve lasciare Il Collegio un un “modo indecente”.

Non c’è tempo però per la nostalgia e durante il discorso di fine settimana in cortile il Preside sottolinea che bisogna voltare subito pagina. Anche perché presto arriveranno le pagelle di metà corso e solo chi risulterà idoneo avrà la cravatta rossa che gli permetterà di rimanere nel Collegio.

Ad attendere i ragazzi in aula c’è la Petolicchio che è tornata ad occupare la sua cattedra dopo essersi allontanata per partecipare a un matrimonio. La professoressa ha in serbo i confetti del lieto evento. Ma solo per chi in sua assenza nn ha perso il lume della ragione.