Il Collegio 5: perché i ragazzi e le ragazze sono entrati separati?

Il Collegio 5 non è stato fermato dal COVID-19. Tra gli accorgimenti che potrebbero essere stati adottati sul set c’è sicuramente, come del resto nella vita di tutti i giorni, quello di evitare gli assembramenti. Anzi, più che un accorgimento si tratta senza dubbio di un obbligo.

La produzione, infatti, ha evitato i casting nei centri commerciali con l’unica modalità di selezione attraverso un form online, predisponendo un rigoroso protocollo basato sulle normative vigenti, come si può leggere sulla sua pagina ufficiale.

Questo potrebbe essere il motivo per cui i ragazzi e le ragazze di questa edizione de Il Collegio hanno fatto separatamente la loro entrata nel Convitto Regina Margherita di Anagni. Se consideriamo una ventina di nuovi alunni più un solo genitore per ciascuno di loro, in effetti, si tratta di quaranta persone radunate nello stesso luogo.

Questo, tuttavia, non spiega ancora come verrà garantita la sicurezza sanitaria durante la produzione de Il Collegio 5. Secondo una pagina Instagram, tutti i ragazzi avrebbero fatto una quarantena di otto giorni in un hotel vicino a Roma. Le ragazze avrebbero fatto il loro ingresso in una mattina di lunedì, i ragazzi il giorno seguente.

Quella di suddividerli in due gruppi in base al sesso, tuttavia, non è l’unico metodo per dimezzare la classe al suo ingresso. Se fosse stato solo per il divieto di assembramento, la produzione avrebbe potuto anche suddividerli in ordine alfabetico.

D’altra parte, non è la prima volta che le alunne vengono separate dagli alunni. Può anche essere che questa volta assisteremo a una dinamica diversa dal solito, sin dall’inizio.

Scopriremo il prossimo 27 ottobre se e come l’emergenza sanitaria avrà cambiato lo scenario di questa edizione. E soprattutto perché c’è stato quest’ingresso così differente dalle stagioni precedenti.