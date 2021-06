Con l’arrivo dell’estate e delle lunghe giornate che non vediamo l’ora di passare in spiaggia, è arrivato il momento di parlare di libri da portare sotto l’ombrellone. Il primo che abbiamo scelto è Forse ci ritroveremo di Emily Lockhart, un romanzo che racconta le pieghe più buie dell’adolescenza, ma anche gli infiniti risvolti di tutte le storie d’amore possibili. Se potessi vivere la tua vita di nuovo, cambieresti qualcosa? Saluteresti quel tipo carino che non ti ha mai guardata? Perdoneresti chi ti ha spezzato il cuore? Chiederesti scusa? Forse ci ritroveremo esce con DeA Planeta Libri il 24 Giugno. Compra QUI il libro!

Emily Lockhart è l’autrice bestseller del libro L’estate dei segreti perduti, e con questo nuovo romanzo ci regala una storia romantica, intensa e in grado di raccontare le pieghe più buie dell’adolescenza, ma anche gli infiniti risvolti di tutte le storie d’amore possibili. La Lockhart è appunto un’autrice americana bestseller, i suoi libri sono stati tradotti in 35 Paesi. E’ stata finalista al National Book Award, il più prestigioso premio letterario americano. Sinossi di Forse ci ritroveremo:

Dopo un momento difficile in casa e la rottura improvvisa col suo ragazzo, Adelaide sa che le occasioni perse nella sua vita sono innumerevoli, e non fa che pensarci. Non fa che immaginare che cosa sarebbe successo se… qualcosa fosse andato in modo diverso. Pronta a vivere le infinite varianti dei momenti importanti della sua vita, per Adelaide l’estate dei diciassette anni si trasforma in un mazzo di carte tra cui pescare ogni volta che lo desidera.

Durante quell’estate, tutto può accadere, è Adelaide a decidere quale mossa fare. Può innamorarsi decine di volte, o chiudersi in se stessa, prigioniera del segreto che dilania la sua famiglia. Oppure può cambiare idea sull’amore e scoprire che solo ritrovarsi nell’altro la completa. Adelaide potrà compiere qualunque scelta, ma più di ogni cosa dovrà trovare la forza di scegliere la strada giusta per ritornare a galla.