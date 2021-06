“Benvenuti nel nuovo iCarly“. Così Carly Shay, dopo quasi 10 anni di pausa, ci da il bentornato nel suo diario digitale: è stato pubblicato, infatti, trailer del iCarly revival, che debutterà su Paramount+ (negli Stati Uniti) il 17 Giugno con tre puntate e sarà seguito da altri 10 episodi.

Nel trailer scopriamo che il personaggio di Miranda Cosgrove ha deciso di far rinascere il suo web show, iCarly, appunto, che aveva iniziato insieme ai suoi migliori amici Freddie Benson (Nathan Kress) e Sam Puckett (Jennette McCurdy) da adolescenti. Come vi abbiamo già raccontato qui, Jennette ha deciso di non tornare per questo revival, ma al suo posto ci sarà ad aiutarla anche Spencer (Jerry Trainor).

Guarda il primo trailer del iCarly revival:

Nella serie ci sarà anche Millicent, interpretata da Jaidyn Triplett, ovvero la figliastra di Freddie, che lui ha adottato, e Harper (Laci Mosley), che sarà la nuova migliore amica e coinquilina di Carly. Nel trailer la vediamo incoraggiare l’amica ad essere una pioniera. Inoltre pare che la serie parlerà di come Carly e Freddie se la stanno cavando con le relazioni amorose in questa fase della loro vita.

Le cose non sembrano andare molto bene, tanto che Freddie è appena tornato a vivere con sua mamma dopo un divorzio e nel trailer vediamo che la madre rovina un appuntamento chiedendogli se vuole del latte caldo. Miranda Cosgrove ha spiegato che il personaggio che ha avuto maggior successo dopo la fine di iCarly è stato Spencer, mentre Freddie ha già avuto due divorzi e Carly “è da qualche parte nel mezzo”.

Per adesso sappiamo che il revival di iCarly avrà 13 episodi, ma bisognerà capire se avrà abbastanza successo con il pubblico per poter tornare con altre puntate oppure se rimarrà qualcosa di isolato. Ancora non è arrivata la conferma della messa in onda italiana della serie, ma vi terremo informati non appena ci sarà l’annuncio ufficiale.