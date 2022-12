iCarly 3: Paramount+ conferma che la terza stagione del revival si farà!

La stagione 2 del revival di iCarly è ufficialmente giunta al termine. Lo show è un revival della serie originale di Nickelodeon, andata in onda dal 2007 al 2012, ed è approdato su Paramount+ nel giugno dello scorso anno.

Il reboot, con il cast originale quasi al completo, ha già i raccolto vecchi e i nuovi fan dello show e molti di loro si stanno già chiedendo se ci sarà iCarly 3, giustamente!

Ebbene, già lo scorso luglio, Paramount + ha rivelato che lo spettacolo sarebbe tornato per una terza stagione.

“La fedele fan base di iCarly è cresciuta con Carly, Spencer e Freddie, e ora si è innamorata anche di Harper e Millicent”, ha dichiarato la responsabile della piattaforma di streaming.

“Siamo entusiasti del ritorno di Miranda, Jerry, Nathan, Laci e Jaidyn per la terza stagione e sappiamo che lo è anche il crescente pubblico di Paramount+. E io, per esempio, devo scoprire cosa succede con i #Creddie!” ha aggiunto.

Ci sarà anche Sam in iCarly 3?

La seconda stagione è cominciata proprio dal punto in cui la storia era stata interrotta e si è conclusa con un grande colpo di scena.

I membri del cast originale Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress sono tutti tornati, mentre Jennette McCurdy, che interpretava Sam, è rimasta assente.

Jennette ha spiegato la sua decisione di non tornare a recitare nello show, nel suo podcast Empty Inside, confermando di aver lasciato il mondo dell’intrattenimento.

Sebbene non abbia completamente escluso un eventuale ritorno alla recitazione, ha affermato che probabilmente ci vorrà del tempo, quindi è da escludere un imminente ritorno di Sam.

Parla il cast sulla terza stagione

“Prevedo una stagione 3. Penso che adoreranno davvero questa stagione perché è spontanea, siamo sciolti, siamo rilassati. Vedrai più situazioni adatte agli adulti, più cose che stanno attraversando i millennial. Gli appuntamenti … tutto il casino, tutto il casino, il lavoro, tutto“, ha detto Laci Mosley, che in iCarly interpreta Harper.

“Aspetto davvero la stagione 3. Abbiamo già avuto un’ottima risposta su Twitter … Quindi, sono entusiasta” ha aggiunto.

“In una terza stagione, se ne avremo una, sarebbe il momento di rispondere a questa domanda [su Carly e Freddie]. Non abbiamo davvero molta scelta, quindi non possiamo ignorare quello che è appena successo durante l’ultima scena… Non possiamo sorvolare su questo “, ha detto Nathan Kress lo scorso maggio.

“È stato lasciato decidere allo spettatore molto di quello che stava succedendo, ma non possiamo più farlo… Dovremo prendere delle decisioni concrete” ha concluso l’interprete di Freddie.

Quando esce iCarly 3 su Paramount+

Il servizio di streaming ha confermato nel luglio 2022 che la stagione 3 sta arrivando! Per conoscere la data ufficiale, tuttavia, bisognerà attendere ancora e in ogni caso è prevista per il 2023.

Speranze per i #Creddie (Carly e Freddie)

“Nella serie originale, sono piccoli e Freddie ha sempre avuto quasi un amore infantile per Carly”, ha detto Miranda Cosgrove a E! News lo scorso luglio.

“E Carly ci rideva sempre sopra. Ma ora che sono adulti, è una dinamica completamente diversa. Sarebbe interessante vedere di più dal punto di vista di Carly, cosa prova per Freddie, specialmente ora che il suo personaggio ha subito due divorzi nello show e ha una figlia e tutto è cambiato”.

Josh Peck intanto ha regalato ai fan una piccola anteprima della stagione 3 di iCarly tramite il suo profilo Instagram.

Il produttore di Nickelodeon ha condiviso una foto sul set di se stesso e Miranda mentre evocano la sua Kim Kardashian interiore che indossa una tuta rosa neon attillata e che si chiama K-arly!