iCarly reboot: ci saranno anche Jenette McCurdy e Noah Munck?

iCarly Reboot: sappiamo che fra non molto i ragazzi dell’indimenticabile serie di Nickelodeon torneranno! Paramount plus ha annunciato in maniera ufficiale una nuova versione dello show con protagonista Miranda Cosgrove.

Ci sono però, per così dire, luci ed ombre su questo progetto. Paramount ha infatti confermato la presenza nel cast del reboot di Jerry Trainor e Nathan Kres! Resta però il mistero su due degli attori più amati dai fan della serie, ovvero Jenette McCurdy e Noah Munch. Che fine hanno fatto?

Visualizza questo post su Instagram

La risposta a queste e a molte altre domande sul futuro reboot di iCarly è arrivata direttamente da uno dei due produttori della serie. Jay Kogen ha infatti avuto l’occasione di rispondere su Twitter ad alcune delle domande dei fan!

iCarly Reboot: ci saranno anche Jenette McCurdy e Noah Munch? Ecco la risposta





Jay Kogen ha dato due distinte risposte relative agli attori del cast originale che i fan vorrebbero vedere nel reboot.

Per quanto riguarda Noah Munch, Kogen ha dichiarato che la produzione è entrata in contatto con lui. Non sappiamo però con quali risultati.

We’ve approached him. — Jay Kogen (@JayKogen) December 10, 2020

Un discorso simile vale per Jenette. Riguardo alla sua partecipazione, Kogen ha dichiarato: “Sta a lei decidere!”:

It’s her call. — Jay Kogen (@JayKogen) December 10, 2020

Sempre su Twitter, il regista (che ha lavorato a fianco di Ali Schouten) ha rivelato qualche altro dettaglio sul reboot.

Questa tanto attesa nuova versione di iCarly avrà a quanto pare un piglio molto più adulto rispetto all’originale. Sappiamo inoltre che le riprese della serie inizieranno a marzo. Ciò significa che entro la fine del 2021 dovremmo finalmente avere a disposizione questo nuovo show!