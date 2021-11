Black Friday: tutte le offerte beauty da non perdere

Il Black Friday è ormai alle porte e già tantissime aziende nell’ambito beauty si stanno preparando con anticipo per questi sconti. Molti, infatti, sono già attivi per tutta la settimana o dureranno addirittura tutto il mese.

Vediamo insieme alcuni dei brand/profumerie e i loro sconti, così da scoprire quali prodotti vale la pena acquistare!

SEPHORA

Da Sephora è in atto il 40% di sconto su tantissimi prodotti tra cui alcune novità arrivata da pochissimo in store e anche sui set natalizi! Può essere un’ottima occasione anche per cominciare a sbirciare qualche regalo di Natale. Noi vi consigliamo di tenere d’occhio questi prodotti:

Huda Beauty Rose Quartz Palette – Prezzo scontato: 50,90€

Benefit Cosmetics Hot For Holiday – Prezzo scontato: 29,53€

Dr. Jart Kit Cicapair Lenitivo – Prezzo scontato: 31,92€

DOUGLAS

Douglas ha dato inizio al Beauty Friday. 25% di sconto su tantissimi prodotti sia in negozio che online. Ma le sorprese non finiscono qui. Se sei possessore della Douglas Beauty Card avrai il 30% di sconto a partire da una spesa di 99€. Lo sconto è valido anche sui prodotti The Ordinary.







LOOKFANTASTIC

Arriva la Cyberweek con il 40% di sconto e un extra 5% su tantissimi prodotti! Potrete sbizzarrirvi con la skincare, ma anche profumi e accessori per la pulizia del viso. Tutto quello che vi viene in mente potete trovarlo qui. Anche tanti set regalo per prepararvi al Natale o per un’occasione speciale.





AMAZON BEAUTY

Anche Amazon ci propone diverse soluzioni. Dal Calendario dell’Avvento in sconto a 55,95€, ideale se volete fare un regalo per una beauty addicted, così come tantissimi altri accessori per la cura del corpo e dei capelli.

Voi avete già fatto i vostri acquisti per il Black Friday?