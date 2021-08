I Maneskin pubblicano un misterioso video con Iggy Pop

I Maneskin, come ogni artista che si rispetti, non fanno mai nulla per caso. Se poi si tratta di un video con Iggy Pop, leggendaria icona del punk, di sicuro c’è una ragione dietro e dev’essere pure bella grossa.

Nel breve filmato, postato su Instagram, si può sentire solo un reciproco saluto tra il gruppo e il cantante statunitense, in quella che è evidentemente la fine di una conversazione il cui contenuto rimane però ancora sconosciuto. “Tenetelo d’occhio. Presto Iggy Pop”, è quanto si può leggere nella caption del post.

L’ammirazione della band romana per l’artista non è invece un mistero: I Wanna Be Your Slave è infatti una palese citazione di I Wanna Be Your Dog, hit dell’artista statunitense con la formazione The Stooges.

Qualcosa di sicuro bolle in pentola, qualcosa di fantastico che sembra già prendere forma nell’immaginazione dei fan, a giudicare dai tanti commenti entusiasti.

Quali sono i prossimi progetti dei Maneskin

I quattro musicisti sono già al lavoro in studio sui brani che comporranno il nuovo album. Teatro D’ira Vol. 2 sarà pubblicato entro la fine dell’anno.

Si tratta di una notizia appena riportata da All Music Italia, confermata anche dai fan che li tengono d’occhio costantemente e che non si perdono neanche una loro mossa.

A riprova di ciò, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas sui loro profili social hanno dichiarato “Ci sono altri pezzoni in arrivo“. Ma non è finita qui, perché potrebbe esserci a breve anche un duetto con la band ucraina dei Go_A, anch’essa in gara all’edizione di Eurovision che ha visto trionfare i Maneskin.

Il gruppo nel frattempo si prepara a un grandioso tour che li porterà nei principali festival d’Europa e nei palazzetti italiani. Per chiudere in bellezza tutto quello che l’uscita del primo volume dell’album Teatro d’Ira ha comportato, il prossimo anno i quattro ragazzi realizzeranno infine un concerto-evento al Circo Massimo di Roma.