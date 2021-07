Maneskin: duetteranno con i Go_A, la band ucraina di ESC 2021

I Maneskin duetterano insieme ai Go_A, la band ucraina che è stata l’altra rivelazione dell’Eurovision Song Contest 2021 e che si è classificata quinta con la loro Shum. Si tratta del primo brano in lingua ucraina a raggiungere la Viral Top 50 Italia di Spotify nonché vincitrice al televoto italiano.

Un po’ come Zitti e Buoni, la canzone elettrofolk, ha davvero spaccato e durante il concorso è stata inoltre la preferita da parte della band romana. L’annuncio della collaborazione, nata da una stima reciproca, è arrivato dunque da Kateryna Pavlenko, voce leader dei Go_A.

“La canzone nella quale abbiamo collaborato con i Maneskin è pronta, stiamo aspettando solamente il consenso delle nostre rispettive case discografiche”, ha dichiarato la cantante.

Il successo dei Maneskin con I wanna be your slave

Dopo la vittoria memorabile all’Eurovision Song Contest 2021 i Måneskin, continuano a scalare le classifiche globali ottenendo risultati mai raggiunti prima da artisti italiani.

Uno di essi è arrivato proprio con I wanna be your slave, disco di platino in Italia. Ma anche in Finlandia, Polonia e sei volte disco di platino in Russia. Oltre che disco d’oro in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia.

La band sta scalando le classifiche Top 50 di Spotify anche di Australia dove il brano ha raggiunto posizioni altissime. Così come in Brasile e Perù, Paese in cui è arrivata al primo posto nella classifica Viral 50, insieme a altri sette brani della band.

Il video ufficiale di I wanna be your slave dei Maneskin, pubblicato il 15 luglio rappresenta l’ennesimo incredibile successo, un ulteriore tassello in questo impero che il gruppo sta creando. In soli 5 giorni il video è stato visto già 15 milioni di volte e c’è da scommettere che questo numero crescerà ancora di molto nelle prossime settimane.