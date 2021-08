Amici 21: anche Anna Pettinelli lascia il talent? Le indiscrezioni sui professori

Non soltanto Arisa, a quanto pare, non farà parte del cast della nuova edizione di Amici.

Secondo quanto è riportato dal magazine Chi, infatti, anche Anna Pettinelli non parteciperà alla prossima stagione del talent show di Maria De Filippi. In sua sostituzione potrebbe arrivare, secondo la rivista, il tenore messinese Alberto Urso, ex vincitore del programma.

Risale a ieri, invece, la notizia che Arisa non ci sarà più. Secondo quanto riporta Dagospia, la trattativa tra l’artista e la produzione del programma non si è conclusa bene. La cantante di Ortica, però, ha replicato a questa indiscrezione e non ha confermato la veridicità della notizia.

Maria De Filippi avrebbe anche convinto, secondo Dago, la confermata Lorella Cuccarini a spostarsi nella categoria canto, categoria in cui ha dato dimostrazione lo scorso anno con delle lezioni di musical.

Non finiscono qui le indiscrezioni. Tra i professori di danza, ci sarebbe Raimondo Todaro, l’ex maestro di danza di Ballando con le Stelle reduce dal recente addio alla trasmissione di Milly Carlucci.

Completerebbero il cast dei professori i giudici confermati rispetto alla passata edizione del programma. Torneranno quindi la coreografa Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, l’insegnante di ballo Veronica Peparini e Alberto Urso al posto di Anna Pettinelli.

Sembra dunque che, Amici subirà degli inevitabili e anche grossi cambiamenti tra i suoi professori. Fino a questo momento, tuttavia, l’unica insegnante ad essersi espressa in merito è Lorella Cuccarini in un’intervista a Oggi.

La professoressa ha confermato la sua partecipazione al talent show pur senza senza specificare in quale campo. A poco più di un mese dall’inizio, previsto per la seconda metà di settembre, rimangono dei punti interrogativi su tanti aspetti della nuova edizione. Fino ad ora si tratta, infatti, di rumors che non possono considerarsi certi fino alla comunicazione ufficiale da parte della redazione di Amici.