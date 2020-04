RM dei BTS sarà nella prossima puntata di Pechino Express?

Uno dei BTS potrebbe essere ospite di Pechino Express?! Era mezzanotte ormai su Rai Due. L’ottava puntata del game show era praticamente finita. Ho deciso di resistere al sonno, però, per vedere l’anticipazione della prossima puntata; le quattro coppie rimaste, infatti, lasceranno la Cina per andare in Corea del Sud. Tutto come previsto, ma ad un certo punto Costantino della Gerardesca pronuncia un nome molto molto famigliare: Kim Namjoon. Ovvero RM dei BTS.

Nello specifico, in Pechino Express Extra, il presentatore chiede: “Arriverà qualcuno con Kim Namjoon dei BTS?“. Cosa?!

“Arriverà qualcuno con Kim Namjoon dei BTS?” COSTA TE SE AMA #pechinoexpress pic.twitter.com/9esUl24BAN — ☽mønā⁷ is in the red zone (@trashloger) March 31, 2020

La nona puntata di Pechino Express:

Come vi abbiamo anticipato, la nona e la decima puntata di Pechino Express, che saranno la semifinale e la finale, saranno ambientate in Corea Del Sud. Le quattro coppie rimaste, ovvero Le Collegiali, I Wedding Planner, I Gladiatori e Le Top Model, arriveranno nella patria del k-pop per le ultime tappe del loro lungo viaggio in giro per l’Oriente.

Da quello che vediamo nella clip di anticipazione, gli otto concorrenti vagheranno per una città della Corea in cerca di un certo “Kim qualcosa”e Costantino si chiede se arriverà Kim Namjoon, ovvero RM dei BTS. Purtroppo non sappiamo se il Kim che stanno cercando è proprio lui oppure se è una battuta del presentatore per sottolineare il fatto che i concorrenti non sanno pronunciare il nome della persona che stanno cercando.

La reazione dei fan dei BTS:

Se martedì prossimo vedo Kim Namjoon a Pechino Express io giuro che mi lancoo dalla finestra#pechinoexpress — 𝙨𝙚𝙧𝙚⁷📌 ᴹᴼᵀˢ ⁷ (@mewyoongij) March 31, 2020

per chi non segue il kpop: kim namjoon è il presidente della corea del sud #pechinoexpress — lovely az⁷ ☆ ²⁰¹³ (@minikiguk) March 31, 2020

per chi ancora non avesse capito chi sia kim namjoon dei bts #pechinoexpress pic.twitter.com/Dr9B5kzwBI — 𝘽𝙊𝙍𝙉 𝙏𝙊 𝙎𝙇𝘼𝙔 ⁷ ➳ ˡᵒⁿᵉˡʸ ʰᵉᵃʳᵗ (@kimnamwhut) March 31, 2020