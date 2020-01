BTS: le date del Map of the soul tour 2020, niente Italia (biglietti)

Abbiamo una bella notizia e una brutta notizia. Ma andiamo con ordine, partendo con una nota positiva! I BTS hanno annunciato tutte le tappe della loro tournée, il Map of the soul 2020 Tour! La notizia brutta è che, contrariamente alle nostre aspettative, i ragazzi non verranno in Italia!

Come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, la band aveva confermato nelle scorse settimane l’arrivo di un nuovo tour mondiale. Pochissime ore fa, i BTS avevano deciso di annunciarne le date con una serie di cartelloni pubblicitari apparsi in diverse location in giro per il mondo. Purtroppo però nessuno degli stadi italiani ospiterà i Bangtan Boys!

Qui sotto trovate la lista completa delle date del Map of the soul tour 2020 dei BTS!

Aprile

11 Seoul, South Korea Olympic Stadium

12 Seoul, South Korea Olympic Stadium

18 Seoul, South Korea Olympic Stadium

19 Seoul, South Korea Olympic Stadium

25 Santa Clara, CA, USA Levi’s Stadium

26 Santa Clara, CA, USA Levi’s Stadium

Maggio

2 Los Angeles, CA, USA Rose Bowl Stadium

3 Los Angeles, CA, USA Rose Bowl Stadium

9 Dallas, TX, USA Cotton Bowl Stadium

10 Dallas, TX, USA Cotton Bowl Stadium

14 Orlando, FL, USA Camping World Stadium

17 Atlanta, GA, USA Bobby Dodd Stadium

23 New Jersey, USA MetLife Stadium

24 New Jersey, USA MetLife Stadium

27 Washington, D.C., USA FedExField

30 Toronto, ON, Canada Rogers Centre

31 Toronto, ON, Canada Rogers Centre

Giugno

5 Chicago, IL, USA Soldier Field

6 Chicago, IL, USA Soldier Field

28 Fukuoka, Japan Fukuoka PayPay Dome

29 Fukuoka, Japan Fukuoka PayPay Dome

Luglio

3 London, UK Twickenham Stadium

4 London, UK Twickenham Stadium

11 Berlin, Germany Olympiastadion Berlin

12 Berlin, Germany Olympiastadion Berlin

17 Barcelona, Spain Estadi Olimpic Lluis Companys

18 Barcelona, Spain Estadi Olimpic Lluis Companys

23 Osaka, Japan Kyocera Dome Osaka

25 Osaka, Japan Kyocera Dome Osaka

26 Osaka, Japan Kyocera Dome Osaka

30 Osaka, Japan Kyocera Dome Osaka

Agosto

1 Osaka, Japan Kyocera Dome Osaka

2 Osaka, Japan Kyocera Dome Osaka

7 Saitama, Japan MetLife Dome

8 Saitama, Japan MetLife Dome

Settembre

1 Tokyo, Japan Tokyo Dome

2 Tokyo, Japan Tokyo Dome

Nel caso in cui voleste partecipare ad uno di questi concerti dei BTS vi informiamo che i biglietti saranno disponibili su LiveNation.com a partire dalle ore 15:00 del 7 febbraio, in base al fuso locale di ogni città.