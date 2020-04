Hunger Games: in arrivo il prequel The Ballad of Songbirds and Snakes

Sono passati ormai un po’ di anni dalla conclusione della saga di Hunger Games. L’episodio conclusivo, Il canto della rivolta – Parte 2 era infatti arrivato nelle sale nel 2015. Da allora spesso si è parlato di dare alla famosa saga distopica tratta dai romanzi di Suzanne Collins un prequel. Tuttavia nessun progetto aveva visto la luce. Almeno fino a oggi.

È di poche ore la notizia secondo cui Francis Lawrence, regista di tre film della saga con Jennifer Lawrence, sarebbe al lavoro per dirigere un sequel. Il titolo, come rivelato da EW, sarebbe The Ballad of Songbirds and Snakes (La ballata degli usignoli e dei serpenti). Il film sarà l’adattamento del romanzo prequel, in arrivo, della stessa Collins la quale collaborerà in veste di co-sceneggiatrice.

Di che cosa parlerà il film?

Il film narrerà di eventi precedenti a quelli narrati in Hunger Games. In The Ballad of Songbirds and Snakes vedremo un 18enne Coriolanus Snow, molto tempo prima della sua elezione a presidente di Panem. Scelto come mentore per la 10 edizione degli Hunger Games, a Snow sarà assegnato un tributo femminile proveniente dal Distretto 12. Qualcosa che provocherà il lui enorme sdegno.

Ci aspettiamo che il prequel di Hunger Games risponda a molte domande che la saga lasciava insolute. Prima tra tutte proprio quella relativa al passato di Snow.

Le parole di Suzanne Collins:

Suzanne Collins è entusiasta dell’inizio della produzione del prequel. Ecco le sue parole.

La Lionsgate è sempre stata la casa cinematografica di Hunger Games e io sono felice di tornare a lavorare insieme a loro con questo nuovo libri. Sin dall’inizio hanno trattato il materiale di partenza con grande rispetto, onorando le tematiche e gli elementi narrativi della storia; il tutto assemblando un incredibile team, davanti e dietro la macchina da presa. È un piacere tornare a lavorare con Nina, Francis e Michael per adattare il romanzo per il grande schermo. Avere loro e il loro incredibile talento, ancora una volta, con il mondo di Panem. Non vedo l’ora di collaborare con loro e con tutta la Lionsgate per portare The Ballad of Songbirds e Snakes nei cinema di tutto il mondo.