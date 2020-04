Gaia Gozzi: Nuova Genesi dal 22 maggio in versione fisica e digitale

Nuova Genesi è il titolo con cui Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, rilancia il suo album di debutto. Lo annuncia la cantante con un toccante messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram:

“Avevo 7 anni, i miei avevano comprato Innervisions del magico Stevie, un disco che sarebbe diventato fondamentale per me, quasi quanto un bagno di sole dopo un tuffo salato nell’Atlantico. Adesso tocca a me provare a regalarvi le stesse emozioni, cercando di essere la vostra colonna sonora nei momenti felici e un’amica in quelli difficili. Dal 22 maggio sarà disponibile in formato fisico e digitale Nuova Genesi. Sta per iniziare un nuovo viaggio, tenetemi la mano anche stavolta”.