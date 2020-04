90210: il cast si riunisce per la quarantena e parla di un reboot

Un possibile reboot del reboot? Così ha ironizzato Shenae Grimes-Beech l’attrice che in 90210 interpreta il ruolo di Annie. Lei e il resto del cast, che è proprio un rifacimento del popolare teen drama Beverly Hills, hanno fatto una reunion a distanza parlando anche della possibilità di fare una mini serie o qualche episodio di nuovo tutti insieme.

Insieme a lei in questo incontro virtuale si sono uniti AnnaLynne McCord (Naomi), Jessica Lowndes (Adrianna), Michael Steger (Navid), Jessica Stroup (Erin), Josh Zuckerman (Max), Matt Lanter (Liam), Mack Wilds (Dixon) e Dustin Milligan (Ethan).

Ecco il video completo della reunion del cast di 90210

I protagonisti al completo hanno risposto ad alcune domande che i fan avevano posto loro negli ultimi giorni, curiosità sul loro rapporto, sui loro personaggi e soprattutto la possibilità di rivederli sul piccolo schermo. Sembra che tutti loro siano aperti all’idea di fare una mini serie o un episodio speciale, che li veda insieme anni dopo la fine della storia.

Al momento sono passati solo 7 anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio. La serie composta da 5 stagione è terminata, infatti, nel 2013. Chissà che per il 10° anniversario non decidano di riunirsi insieme con qualcosa di ancora più speciale.

90210 REUNION... THE GANG IS BACK TOGETHER! | Shenae Grimes Beech

