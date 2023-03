Amici 22: Umberto lascia infastidito la sala mentre è a lezione con Mattia

Durante una lezione con il ballerino latinista Mattia, Umberto ha abbandonato la sala infastidito dall’atteggiamento poco partecipativo dell’allievo e poco dopo è ritornato per confrontarsi con lui.

Le parole del ballerino professionista di Amici 22

“In sala non sei mai contento, è tutto brutto quello che fai e poi passiamo alla coreografia, non ti piacciono le musiche. E poi passiamo ai passi e c’è il problema sui passi. Da parte tua non c’è mai il sorriso e non c’è mai un approccio positivo a quello che fai. Vai convinto sulle cose, il fatto che io devo stare lì a convincerti, oppure a parlare con un ragazzino che sta sempre a guardare e a mettersi a posto senza ascoltare quello che dico, mi fa girare le scatole. Prima della lezione ti stavo facendo delle correzioni. Tu quelle correzioni non le ascolti, mentre io sto parlando tu mi parli di un altro passo, per me quello è mancanza di rispetto. Se io ti dico che le braccia devono stare così e tu per quattro volte tieni le braccia al contrario, per me è una mancanza di rispetto!”.

Mattia, dal canto suo, non ha provato a discolparsi. Ma si è rammaricato per il suo atteggiamento che può sembrare a volte svogliato, sottolineando di essere davvero intenzionato a cambiarlo:

“Io mi sto impegnando però per come mi comporto in questo modo qui, che sono sempre apatico, triste, non sorrido mai, sembra che non mi va. E non è così e mi dà fastidio che esce questa cosa qua. Non ci crederai ma mi devo impegnare tanto su questo e ci proverò”.

“Lascia stare la mia sfuriata di prima, io non ce l’ho con te, però devi crescere” ha concluso così il professionista di ballo latino americano.

Cosa ne pensate del confronto tra Mattia e Umberto?