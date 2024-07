House of the Dragon 2: l’analisi del quarto episodio

Con il quarto episodio di House of the Dragon 2 inizia letteralmente la danza dei draghi. Analizziamo tutte le scene più importanti e parliamo delle conseguenze che porta con se l’episodio. Voi non siete minimamente pronti a quello che vi stiamo per raccontare.

House of the Dragon 2: tutto quello che dovete sapere del quarto episodio

L’episodio si apre con una nuova visione di Daemon. Si trova nella sala del trono , è incapace di comprendere l’antico Valiryano parlato dalla giovane Rhaeneyra che indossa la corona di Viserys. Come dice anche la visione lui ha creato questa Rhaenyra, sia perchè è erede in parte per i misfatti di Daemon che perchè la giovane Rhaenyra è cresciuta infatuata da lui. Il gesto di Deamon di togliere la vita a Rhaneyra è il riflesso di quello che tanti gli stanno dicendo: lui in realtà vuole il trono e lei è un ostacolo, ma credimi non è così. Daeomon non ha mai ambito al trono, semplicemente desiderava non passare inosservato. Oltre a questa visione Daemon vede anche la sua seconda moglie Laena, verso cui si sente in colpa per la fine che ha fatto e forse anche per quanto non sufficientemente la amava

Queste visioni sono il frutto dell’influenza di Alys Rivers, ora è palese anche solo dal fatto che la donna porge a Daemon una sorta di pozione che lo rende davvero poco lucido. Sa del suo passato e vorrebbe sedurlo ma il suo tentativo molto probabilmente finirà all’opposto. Ad ogni modo Daemon sta iniziando a radunare l’esercito anche se con molta fatica.

Una scena che pochi hanno noto concerne l’incontro tra Rhaenys e Alyn, durante il quale la principessa dimostra che sa palesemente che lui il figlio bastardo del marito.

Dalla parte dei verdi assistiamo alle esecuzioni di Cole, che per la prima volta viene chiamata “creatore di re”. Sta conquistando le terre della corona da Duskendale a Rosby fino ad Darklyn ora è diretto a Riposo del Corvo perche è piccolo castello e sa che può facilmente conquistarlo. Vuole aumentare le sue vittorie e la furia di Rhaenryra. Alicent nel mentre è palesemente incinta ma non desidera dare alla luce questo bambino, non può farlo dato che non ha più il marito.

Ci eravamo tanto lamentati dell’assenza in questa stagione dell’antico Valiryano ed eccolo qui: Aemond che lo padroneggia molto bene e sbeffeggia il fratello per ciò che ha fatto negli episodi precedenti ed Aegon, che invece dimostra quanto poco conosce la lingua antica della sua famiglia dimostrandosi ancora una volta non degno del trono. Tanto che anche Alcient, quando chiede al figlio di non fare nulla ma di ascoltare i suoi consigli e quelli del nonno, conferma l’incompetenza di Aegon che ricordiamocelo il trono non lo voleva ma ora non vuole nemmeno essere un burattino nella mani di altri.

Da questo contesto nasce la battaglia di Riposo del Corvo. Scontro pianificato da Cole con più di 500 soldati ed Aemond e Vaghar pronti ad impressionare gli sfidanti. Sapeva benissimo che Rhaenyra avrebbe potuto inviare un drago, così quando arriva Rhaenys su Meleys non si sorprende. Peccato che arrivi anche Sunfyre il drago di Aegon con in groppa il re. A quel punto la situazione cambia, la priorità è proteggere il re. Aemond decide deliberatamente di attaccare il fratello, potrebbe aver tentato di difenderlo da Rhaenys ma è palese che sia stufo di avere Aegon intorno. Dall’altra parte questo episodio rappresenta per Aegon la conferma del tradimento di Aemond. Rhaenys in più punti durante la battaglia comprende che potrebbe tornare a casa, e più volte l’episodio dimostra che sta per farlo ma quando sembra in procinto di andarsene, perchè ormai non resta più molto da fare, finisce vittima di Vaghar.

Per quanto riguarda Aegon: tranquilli è vivo ma in un brutto stato, parecchio bruciato. Questo per Cole è un brutto colpo perchè il piano era suo e le conseguenze di Riposo del Corvo saranno enormi sia per i neri che per i verdi. Per molti forse impensabili. La danza dei draghi è entrava nel vivo e ora tutto cambierà, ma davvero tutto.

Il prossimo episodio vi aspetta su Sky ed in streaming solo su Now dal 15 luglio.

Potrebbe interessarti anche: