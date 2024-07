House of the Dragon 2: l’analisi dell’episodio 7

Nel corso dell’episodio 7 di House of the Dragon 2 le cose si smuovono parecchio ma forse è troppo tardi. Succede tutto in un episodio, non era meglio dilazionare gli eventi anche nei precedenti? Il nuovo c capitolo è un buon episodio ma forse non un degno penultimo capitolo. Analizziamo tutte le scene più importanti del capitolo frame by frame.

House of the Dragon 2: ecco tutto quello che dovete sapere dell’episodio 7

Il capitolo si apre dove si era chiuso il precedente: con l’incontro tra Addam e Rhaeyra. Come prevedibile lui giura fedeltà alla regina dei neri ed è pronto ad imporre l’arte dei cavalieri di drago. Rhaneyra non comprende subito quello sia il lignaggio di Addam, anche perchè lui non lo rivela, ma noi spettatori lo sappiamo molto bene.

Mysaria fa capire a Rhanenhyra che può cercare i cavalieri tra il popolo, perchè di discendenti diretti dei Targaryen è pieno ad approdo del re. Sono infatti tantissimi i bastardi Targaryen. A questo punto capiamo perchè l’idea non sia venuta subito a Rhaenyra: i draghi sono considerati divinità adeguate solo ai Targaryen, non alla gente comune. A questo proposito comprendiamo anche perchè l’idea non sia venuta a Jace, come accade nel romanzo: la possibilità di reclamare un drago per i bastardi Targaryen lo renderebbe uguale a tutti loro e sminuirebbe la sua pretesa al trono di spade come erede di Rhaenyra. Prima era solo il drago che lo rendeva legittimo ora la madre gli sta togliendo pure questo privilegio, ma d’altro canto la guerra o viene persa o provano a vincerla e questo è l’unico modo.

Così in quattro e quattr’otto (cioè letteralmente in due secondi) tramite la dama di compagnia di Rhaenyra, viene diffuso il messaggio ad Approdo del re, vengono radunati i Targaryen bastardi e spediti a Roccia del drago. In due secondi due, quando nei capitoli precedenti il tragitto richiedeva almeno un episodio se non due. Sotto questo punto di vista sembra di essere tornati ai viaggi rapiti della stagione 8 di GOT. La velocità nella narrazioe purtroppo procede anche con nel momento in cui i cavalieri rivendicano i draghi. C’è mota confusione, in parte perchè nessuno sa precisamente cosa fare ed in parte perchè la sceneggiatura ha fretta di mostrarci che Hugh rivendica Vermithor e che Ulf cade sopra le uova di Silverwing, che non si come ma lo sceglie come suo cavaliere. A mio avviso il tutto risulta poco epico e moto frettoloso. Non era meglio raccontare la semina con più calma anche nei capitoli precedenti. Non possiamo tralasciare Rhaena, colei che palesemente rivendica Ladro di pecore ma a questo punto la scena ci verrà mostrata nel prossimo episodio.

I verdi hanno pochissime scene in questo capitolo. Alicent che se ne va da Approdo del re ed abbandona definitivamente i colori della sua casata. Forse torna a vecchia città? Crediamo di si ma non sappiamo dirvelo con esattezza perchè nel romanzo lei resta nella capitale. Aegon prova a recuperare le forze grazie a Larys che punta tutto si lui e Aemond fa Aemond: si libera dei due amici rimasti di Aegon (coloro che avevano colpito il popolo durante la rivolta dell’episodio precedente) mandandoli alla barriera. Per la prima volta vediamo il reggente preoccupato. Appena vede un nuovo drago volare su Approdo del re capisce che qualcosa non va. Si dirige così con Vhagar verso Roccia del Drago e comprende che ora Rhaneyra ha tre draghi in più reclamati e per i verdi non si mette proprio bene eh.

Parliamo di Daemon ad Harrenhal, perchè si è ancora li. Speriamo per l’ultimo episodio. Ha radunato l’esercito degli uomini delle terre dei fiumi ma per farlo ha dovuto subire diversi commenti non lusinghieri dal nuovo baby lord Tully ed ha dovuto riconoscere i suoi errori eliminando Willem Blackwood, suo fedele servitore. Rivediamo anche Viserys tramite una visone di Daeman e ancora una volta il focus è il desiderio del principe di diventare re. Ormai questi visioni sono assolutamente superflue e enormemente ripetitive, anche perchè alla fine di tutto l’obiettivo è quello di fargli capire che in realtà non vuole la corona e non l’ha mai voluta. Aspettatevi come minimo un’altra visione nell’ultimo episodio. Non sappiamo dirvi se lo rivedremo al fianco di Rhaenyra entro il finale di stagione, da quello che vediamo nei trailer pare di si ma chissà.

Vi ricordiamo che l’ultimo episodio di House of the Dragon 2 vi aspetta solo su Sky ed in streaming su Now dalle 3 am del 5 agosto.

Potrebbe interessarvi anche: