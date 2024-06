È ufficiale Daeron Targaryen è presente in House of the Dragon 2. Ma chi è? Quando lo vedremo e da chi è interpretato? Tranquilli vi spieghiamo tutto. Ecco tutto quello che dovete sapere sul secondo episodio di House of the Dragon 2.

Chi è Daeron Targaryen?

Ovviamente ci saranno spoiler sul secondo episodio di HOTD 2. Otto Hightower ci conferma che Daeron esiste anche nella serie tv. Il personaggio dimenticato nella prima stagione dello show viene finamete introdotto dal nonno e dalla madre. Ma chi è? Daeron è il quarto figlio di Alicent e Viserys, il più piccolo figlio spedito a Vecchia Città con gli Hightower per diventare scudiero.

Perchè introdurlo ora se nessuno lo aveva mai ricordato? Beh perchè il personaggio assieme al suo splendido drago Tessarion giocherà un ruolo chiave per gli Hightower nella danza dei draghi, quindi prima o poi deve essere introdotto. Tenete ben a mente che ha la stessa età, più o meno, di Jace (il primo genito di Rhaneyra) ed i due hanno condiviso persino la balia con la speranza che questo potesse unirli. Spoiler: non è accaduto perchè Alicent ha insegnato ai suoi figli a non amare i figli di Rhaenyra. Ammettiamo che introdurre ora Daeron potrebbe sembrare una retcon, dato che bastava nominarlo nella prima stagione.

Quando concretamente vedremo Daeron? La verità è che potremmo anche non vederlo, anche perchè ufficialmente non è stato castato nessun attore, anche se è anche vero che il casting potrebbe essere importante e quindi rivelato a sorpresa nel momento in cui ci mostreranno per la prima volta il personaggio. Noi siamo molto curiose di vederlo ma possiamo anticiparvi che non lo vedremo prima della battaglia di Riposo del Corvo. Il personaggio diventa utile dopo le conseguenze di quella battaglia.

Voi siete felici di vedere finalmente Daeron?

