Il Collegio 8: chi sono i professori e i sorveglianti di questa edizione

Manca poco all’inizio de Il Collegio 8 che andrà in onda da domenica 24 settembre in prima serata su Rai 2 e in streaming su Rai Play, per un totale di 6 episodi.

Ecco chi sono i professori di questa edizione, tra i volti già noti ci sono – a sorpresa – anche quelli dell’insegnante di educazione artistica Alessandro Carnevale e del bidello Enzo Marcelli.

In attesa di scoprire chi sono le new entry, come l’insegnante di spagnolo, quello di cinese e di recitazione, conosciamo meglio le vecchie conoscenze che sono state confermate.

Il cast de Collegio 8: professori, sorveglianti e bidello

Andrea Maggi è il professore di italiano, latino ed educazione civica. Vive a Cordenons Pordenone) ed insegna nelle scuole medie inferiori. L’aspetto giovanile nasconde un’anima antica. Tradizionalista è il vocabolo che usa per definire il suo modo di insegnare. È fissato con la calligrafia perché, come ama sottolineare, “la forma è sostanza!”.

è il professore di italiano, latino ed educazione civica. Vive a Cordenons Pordenone) ed insegna nelle scuole medie inferiori. L’aspetto giovanile nasconde un’anima antica. Tradizionalista è il vocabolo che usa per definire il suo modo di insegnare. È fissato con la calligrafia perché, come ama sottolineare, “la forma è sostanza!”. Alessandro Carnevale: il professore di educazione artistica è originario di Bragno, in provincia di Savona, e si è diplomato al liceo artistico Martini di Savona. Alessandro è stato inserito dall’Art People Gallery di San Francisco nella lista dei 500 artisti emergenti più interessanti al mondo.

il professore di educazione artistica è originario di Bragno, in provincia di Savona, e si è diplomato al liceo artistico Martini di Savona. Alessandro è stato inserito dall’Art People Gallery di San Francisco nella lista dei 500 artisti emergenti più interessanti al mondo. Paolo Bosisio è un regista, attore, sceneggiatore, critico teatrale, saggista e direttore artistico. È inoltre un docente universitario di Storia del teatro nella Scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano.

è un regista, attore, sceneggiatore, critico teatrale, saggista e direttore artistico. È inoltre un docente universitario di Storia del teatro nella Scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Maria Rosa Petolicchio è la professoressa di matematica e scienze. Originaria di Salerno, insegna nelle scuole statali dal 2001. Rispetto reciproco, ordine e pulizia della classe sono le condizioni fondamentali per poter andare d’accordo con lei.

è la professoressa di matematica e scienze. Originaria di Salerno, insegna nelle scuole statali dal 2001. Rispetto reciproco, ordine e pulizia della classe sono le condizioni fondamentali per poter andare d’accordo con lei. Anna Maria Petolicchio : insegna storia e geografia. Originaria di Salerno, lavora presso il Liceo Scientifico Antonio Gallotta ad Eboli (SA) e presso l’Università di Studi di Salerno.

: insegna storia e geografia. Originaria di Salerno, lavora presso il Liceo Scientifico Antonio Gallotta ad Eboli (SA) e presso l’Università di Studi di Salerno. Lucia Gravante: la sorvegliante de il Collegio 8 vive ad Ivrea, in Piemonte. Laureata all’ISEF e insegnante, ha coltivato la sua passione per la recitazione fino ad interpretare tanti ruoli per il teatro per il cinema e spot televisivi.

la sorvegliante de il Collegio 8 vive ad Ivrea, in Piemonte. Laureata all’ISEF e insegnante, ha coltivato la sua passione per la recitazione fino ad interpretare tanti ruoli per il teatro per il cinema e spot televisivi. Enzo Marcelli , il bidello, è un attore, nel corso della sua carriera ha lavorato a diversi film tra cui Pasolini, Un delitto italiano e Teste Rasate.

, il bidello, è un attore, nel corso della sua carriera ha lavorato a diversi film tra cui Pasolini, Un delitto italiano e Teste Rasate. Matteo Caremoli, il sorvegliante, ha studiato recitazione ma ha svolto anche il ruolo di improvvisatore e cabarettista. Sul piccolo schermo ha preso parte a Deal with it, Lo scherzo perfetto, Lucignolo 2.0 e Scherzi a parte. Ha realizzato diversi spot pubblicitari.

Potrebbe interessarti anche:

Ecco chi sono gli alunni partecipanti e i loro profili social

Figli di personaggi famosi nel reality?: cosa ne pensiamo