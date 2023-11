House of the Dragon 2: debutterà all’inizio dell’estate 2024

Buone notizie per i fan di House of the Dragon. La seconda stagione della serie tv approderà su Max e quindi su Sky e Now Tv ad inizio dell’estate 2024. Alla stampa americana è stato mostrato anche il primo teaser trailer. Ecco quello che sappiamo sulla data d’uscita di House of the Dragon 2.

House of the Dragon 2: la data d’uscita

Casey Bloys, boss di HBO, durante un evento di presentazione dei prossimi prodotti della piattaforma streaming Max, destinato solo alla stampa, ha rivelato diverse novità in merito al futuro di House of the Dragon.

La seconda stagione di House of the Dragon debutterà su Max all’inizio dell’estate 2024 e, secondo noi, arriverà in contemporanea anche su Sky e Now Tv. Secondo alcuni rumor la data potenziale sarebbe il 21 giugno 2024. Attendiamo conferme.

Durante l’evento è stato mostrato un primissimo teaser trailer su cui però la stampa ha embargo fino a data da destinarsi. Speriamo che il teaser venga mostrato anche a noi all’inizio del 2024.

Per quanto riguarda invece le riprese del nuovo spin-off di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, inizieranno nella primavera 2024, in modo da attendere la fine dello sciopero degli attori ancora in corso.