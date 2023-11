Amici 23: le anticipazioni della puntata del 5 novembre (spoiler)

Ecco le anticipazioni di Amici 23: oggi è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 5 novembre su Canale 5.

Nel caso in cui non desideriate venire a conoscenza degli spoiler (diramati da SuperGuidaTv) vi consigliamo di non proseguire con la lettura di quest’articolo.

Anticipazioni Amici 23

Gli ospiti e i giudici

Ritorno nello studio che lo ha fatto conoscere al pubblico per Alex Wyse, reduce dalla pubblicazione del nuovo singolo.Tornano anche Enrico Nigiotti e Diana De Bufalo, anche loro ex allievi della scuola.

A giudicare la gara di canto è il produttore, dj e conduttore radiofonico Gabry Ponte e per quanto riguarda quella di ballo c’è Anbeta.

Classifiche canto e ballo

Momento di rivincita per Lil Jolie che, dopo essersi classificata sesta la settimana scorsa, questa volta è di nuovo prima. Doccia fredda, invece, per Samu Spina che si ritrova ultimo in classifica e deve consegnare (definitivamente?) la maglia alla Pettinelli.

Per quanto riguarda il ballo, torna in prima posizione Marisol. Nulla da fare per Simone: l’allievo di Emanuel Lo anche a questo giro occupa l’ultima posizione in classifica.

Sfida e nuovo allievo

Finalmente, dopo due settimane d’attesa, Holy Francisco affronta la sua sfida che aveva in sospeso e vince cantando il suo inedito Tananai.

Ad Amici 23, secondo le anticipazioni, c’è però un nuovo ingresso voluto da Anna Pettinelli. Si tratta di Ayle che abbiamo conosciuto di recente durante un daytime.

Compiti e gara ballo

Durante la registrazione hanno affrontato un compito: Holden (per la Pettinelli), Nicholas (Emanuel Lo), Sofia (Celentano), Mew (Pettinelli).

Anche in questa puntata c’è una gara ballo su una coreografia che racconta la propria vita: a vincere è Sofia con il suo racconto personale “sentirsi fuori luogo”.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di Amici 23? Guarderete la puntata su Canale 5 o su Witty tv?

