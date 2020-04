Hollywood – Netflix: Ecco il trailer ufficiale della serie! (VIDEO)

Qualche settimana fa vi avevamo mostrato le prime immagini di Hollywood (guardale qui). La miniserie di Ryan Murphy arriverà sulla piattaforma il 1 maggio e ha creato molta attesa. Oggi è stato diffuso il primo trailer ufficiale! Ecco qualche dettaglio

Fino ad oggi Hollywood è stata raccontata dai vincenti. Nell’universo di Ryan Murphy, saranno tutti gli altri a fare la storia. Questa è la breve ma incisiva didascalia che Netflix sceglie per accompagnare il primo trailer ufficiale della miniserie. Una città fatta di sogni, sentiamo nel trailer, non tutti vengono qui solo per fare benzina. Qual è la parola d’ordine? Dreamland (terra dei sogni ndr).

Un film interno alla serie cerca di riscrivere la storia della città del cinema. Cerca di indagare l’effetto e il modo in cui cambia le persone: ciò che Hollywood fa alla gente, sentiamo nel trailer. Se cambiamo il modo di fare cinema, possiamo cambiare il mondo. La miniserie seguirà le vicende di alcuni aspiranti attori e registi nell’epoca del secondo dopo guerra e i loro tentativi di sfondare a Tinseltown.

Tutto è concesso e non ci sono regole nello spietato mondo dello spettacolo. Ogni personaggio racconterà in modo unico qualcosa dell’età dell’oro degli studi cinematografici più famosi del mondo. La serie metterà in luce le ingiustizie del sistema, le disparità di genere e di razza che continuano ancora oggi.

Ryan Murphy esplora decenni di dinamiche di potere cercando di capire cosa sarebbe potuto succedere al panorama dello spettacolo se queste dinamiche fossero smantellate o diverse. Nel cast troviamo: Darren Criss, David Corenswet, Jeremy Pope, Laura Harrier, Samara Weaving, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jim Parsons e Joe Mantello.

Ecco il trailer ufficiale della serie Netflix Hollywood:

HOLLYWOOD | Trailer ufficiale | Netflix

