L’importanza della banda larga per aziende e università a Pavia

La banda larga per aziende e università a Pavia è sempre più importante: grazie a questa tecnologia è infatti possibile, ad esempio, avere connessioni internet più veloci. Così come inviare e ricevere dati in modo più rapido di quanto fosse possibile prima, utilizzando le vecchie reti.

Ci sono molte città italiane che sono ricche di attività produttive, ma anche di hub culturali. Pavia, ad esempio, ha un retaggio culturale di tutto rispetto, ospita infatti una delle università più antiche del nostro continente. Che siate in città per lavoro o per la vostra formazione, per svolgere tutte le vostre attività quotidiane avrete sicuramente bisogno di una connessione veloce.

Banda larga per aziende e università a Pavia

Sia le aziende che le università possono sicuramente beneficare di una connessione in banda larga. Laddove essa non sia disponibile è possibile utilizzare UaniaBox. Si tratta di una soluzione semplice e innovativa ideata da Uania, un’azienda italiana che ha pensato a come supportare tutte quelle realtà che non dispongono di una connessione ad alta velocità.

Grazie a UaniaBox e a un servizio in canone presso il data center, si possono aggregare più connessioni in una unica, con un singolo IP e con prestazioni pari alla somma delle singole velocità di connessione. UaniaBox è ideale per le realtà che operano nelle aree del Paese poco servite dalla banda larga che hanno bisogno di una connessione veloce e stabile. In aggiunta è facile da installare: è infatti totalmente Plug&Play.

