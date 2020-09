Harry Styles e Lily James attori protagonisti di My Policeman di Amazon?

Deadline ha sganciato la bomba! Il celebre (e molto affidabile) magazine di cinema ha infatti annunciato che Harry Styles e Lily James si dovrebbero presto mettere al lavoro su nuovo film. Sappiamo infatti che Amazon sta tenendo d’occhio i due attori per un ruolo nella pellicola My Policeman.

Ecco cosa sappiamo di My Policeman (con Harry Styles e Lily James?)

Ad oggi, Harry Styles e Lily James sono in una semplice fase interlocutoria con i produttori del film. A quanto si dice, alla sceneggiatura del film sta lavorando Ron Nyswaner, mentre a dirigerlo sarà Michael Grandage.

Il film My Policeman è ambientato nel 1990. L’arrivo del vecchio anziano Patrik nella casa di Tom e Marian riporterà a galla ricordi molto difficili di quarant’anni prima. Tom e Patrick sono infatti gay e hanno vissuto una relazione clandestina quando l’omosessualità era ancora illegale.

Clicca qui per comprare Fine line!





La produzione del film dovrebbe iniziare già la prossima estate. Queste sono per ora tutte le informazioni che abbiamo a disposizione sul progetto.

Lily James come avrete forse visto è una delle protagoniste di Rebecca, il nuovo film Netflix ispirato al capolavoro di Alfred Hitcchok a fianco di Armie Hammer. Inoltre, Lili James ha lavorato di recente al film The Dig di Netflix ed è in questi giorni sul set di The Pursuit of Love, un’altra esclusiva Amazon.

Curiosamente, questo è il terzo ruolo nel giro di pochissimi giorni ad essere assegnato ad Harry Styles. Di recente, l’artista degli One Direction ha confermato il suo coinvolgimento nel film Don’t worry darling, accanto a Florence Pugh. Nella pellicola Harry interpreterà il ruolo di un marito apparentemente perfetto che in realtà nasconde molti oscuri segreti. L’altro ruolo di cui si è parlato, seppure come mero rumor, è quello di Pyro nel nuovo reboot di X-men.

Se il film dovesse essere confermato insomma questo sarebbe il terzo ruolo al cinema di Harry Styles. Il primo, lo ricorderete, è stato il soldato Alex in Dunkirk.