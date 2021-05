Si dice, ma a riguardo non ci sono conferme di sorta, che Harry Styles sia al lavoro su un nuovo progetto. Un progetto che però è molto diverso rispetto ai precedenti. Pare infatti che l’artista dei One Direction stia per lanciare un brand di beauty tutto suo, legato al mondo del make-up e dei profumi.

S.H.E. è il brandi trucchi e profumi di Harry Styles? Ecco cosa sappiamo

Il rumor nasce da una pagina fan, piuttosto seguita, che nelle scorse ore ha riportato la registrazione di un nuovo marchio da parte di Harry.

Harry is listed as a director under a new company, for perfume and cosmetics, as of May 25th. The company is named “PLEASED AS HOLDINGS LIMITED” as of now 👀 pic.twitter.com/m3R5w5CPfp — Harry Styles Updates. (@TheHarryNews) May 28, 2021

Non è chiaro come si chiami la presunta nuova realtà lanciata da Harry. In base alle info condivise online si potrebebe chiamare “Pleased As Holdings Limited”. Dando però un’occhiata al trademark, i fan hanno notato che il brand potrebbe anche chiamarsi S.H.E., l’acronimo di ‘Styles, Harry Edward”.

A gettare ulteriore carne sul fuoco è stato lo speaker radiofonico Mike Adam, di New 127. Con un tweet lo speaker ha confermato la notizia:

#HarryStyles has filed a trademark for his own fragrance and cosmetics line called ‘Styles Harry Edward’. This. Is. Awesome. Can’t wait!!! pic.twitter.com/wotR8P1w5O — Mike Adam (@MikeAdamOnAir) May 30, 2021

Queste notizie, in ogni caso, non sono state confermate in alcun modo dal diretto interessato. Al contrario, Harry è in queste ultime settimane impegnato in ben altri progetti. L’artista dei One Direction è infatti sul set di non uno ma ben due film. Il primo è My Policeman con Emma Corrin. Il secondo invece è Don’t worry darling, un thriller al fianco di Florence Pugh.