Congratulazioni alla piccola Anita Bartolomei! La giovanissima interprete di 8 anni, proveniente da Belforte del Chienti (Macerata),ha vinto ieri lo Zecchino d’oro 2021!

La canzone vincitrice dello Zecchino d’oro 2021, intitolata Custodi del mondo, è stata incoronata ieri pomeriggio, 30 maggio, nel corso di una trasmissione andata in onda in parallelo alla Domenica in di Mara Venier.

Custodi del mondo, una canzone di rara delicatezza, l’hanno scritta due songwriter d’eccezione come Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi. Il brano si è lasciato alle spalle Un minuto, cantato da Angelica Zina Cottone, 9 anni, di Reggio Calabria e Il bambino e il mare, interpretato da Andrej Avella, 7 anni, di Giardini Naxos, arrivata terza.

Ecco il significato di questa emozionante canzone:

Forse, nel cuore di ogni bambino, si nasconde un prezioso “custode del mondo” dai poteri speciali: potrebbe sfamare il mondo intero con una ricetta segreta, o diventare un orologiaio che ferma il tempo nei momenti felici, o ancora salvare il mare insegnando agli altri a non sporcare. Ma quali saranno i trucchetti segreti di questo custode del mondo? Di certo, una risata contagiosa e la voglia di sognare.

Qui sotto trovate video e testo di Custodi del Mondo, la canzone che ha vinto lo Zecchino d’oro 2021!

Custodi del mondo - 63° Zecchino d'Oro 2020

SOLISTA Io sono un pittore, sapete cosa vi dico

Metterò tutti i colori a questo mondo antico,

Io sono un bagnino mi piacerebbe salvare

Il mare dalla gente che non smette di sporcare.

Faccio l’orologiaio, sono riuscito a creare

Un orologio per fermare il tempo quando stiamo insieme.

Io sono un pompiere, sapete cosa so fare?

Spegnere in un colpo solo ogni cellulare

TUTTI Alza la testa e stacci a sentire… ci piace ridere,

SOLISTA Ci piace correre, giocare al vento in piena libertà,

TUTTI Ci piace vivere,

SOLISTA Parlare agli alberi, è bello perdersi in questa realtà,

TUTTI Ci piacerebbe sapere l’effetto che fa

Quando qualcuno ci ascolta e riesce a fidarsi di noi.

SOLISTA Io, io sono un cuoco, ho una ricetta segreta

Che mi permette di saziare tutto il mio pianeta,

Io sono un poeta e voglio a te raccontare

Ciò che non posso vedere, ma non smetto di sognare.

TUTTI Alza la testa e prova a sentire

Ci piace ridere,

SOLISTA Ci piace correre, giocare al vento in piena libertà,

TUTTI Ci piace vivere, parlare agli alberi, è bello perdersi in questa realtà,

Ci piacerebbe sapere l’effetto che fa

Quando qualcuno ci ascolta e riesce a fidarsi di noi.

SOLISTA Siamo custodi di questo pianeta

Voliamo leggeri con ali di seta

Conoscici in fondo e guardati attorno

C’è posto per tutti

TUTTI In questo nuovo mondo,

In questo nuovo mondo.

SOLISTA Io sono un bambino, sapete cosa vi dico?

Trasformerò uno sconosciuto in un nuovo amico.