Over the Moon: il nuovo trailer del film di Glen Keane

Netflix ha appena rilasciato i nuovi trailer e poster di Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, atteso film d’animazione che arriverà sulla piattaforma a partire dal 23 ottobre.

Il film è diretto dal regista e animatore premio Oscar Glen Keane, storico collaboratore della Disney e creatore di Dear Basketball insieme a Kobe Bryant.

Nella versione originale do Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, la voce della giovane protagonista Fei Fei è dell’attrice rivelazione Cathy Ang.

Il voice cast originale vede inoltre la presenza di Phillipa Soo (Chang’e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho (Papà), Ruthie Ann Miles (Mamma), Margaret Cho (Zia Ling), Kimiko Glenn (Zia Mei), Artt Butler (Zio) e Sandra Oh (Signorina Zhong).

Il poster del film

Guarda il trailer del film

OVER THE MOON - IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA | Trailer ufficiale 2 | Netflix

Watch this video on YouTube

La sinossi ufficiale

Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita.

Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche. Diretto dal leggendario animatore Glen Keane e prodotto da Gennie Rim e Peilin Chou, Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria è un’emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l’accettazione di novità inattese e il potere dell’immaginazione.

Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria rappresenta l’attesissimo ritorno del genio di Glen Keane al mondo dell’animazione. Lo stesso animatore è stato protagonista di un Q&A lo scorso giugno durante il festival di Annecy, prestigiosa kermesse dedicata al cinema d’animazione.

Proprio in questa occasione Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria è stato presentato in anteprima ai presenti.

Che cosa ne pensate del trailer di Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, lo guarderete?