Eternals: che cosa succede nelle scene post credit

Come spesso accade all’uscita di un nuovo film del MCU, anche per Eternals si stanno rincorrendo rumors di ogni genere riguardo le scene post credits del film. Noi vi avevamo anticipato qualcosa QUI prima di vedere il film in anteprima a Roma FF16 ma, per chi fosse curioso, abbiamo pensato di dire qualcosa in più.

Eternals è il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel e porta sul grande schermo una storia che abbraccia migliaia di anni e che vedrà protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, I Devianti. Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Vi ricordiamo che Eternals uscirà il 3 novembre nei cinema, dunque tutto quello che leggerete qui sotto è SPOILER!

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Scena post credit 1

Vi state domandando se Harry Styles fa davvero parte del cast di Eternals?

La risposta è sì. Il cantante e attore è infatti il protagonista della prima scena post credit del film di Chloé Zhao in cui offre il proprio aiuto agli Eterni rimasti a seguito dell’ira di Arishem.

L’introduzione del personaggio di Harry Styles, Eros fratello di Tanos, serve ovviamente da aggancio per il secondo film, in cui lo ritroveremo.

Scena post credit 2

La seconda scena post credit di Eternals è senza dubbio quella più criptica. Nella breve sequenza vediamo Dane (Kit Harington) aprire una scatola di legno con su incisa una scritta in latino, all’interno della quale viene custodita una spada. Tuttavia l’arma ha delle fattezze molto particolari: come se la lama prendesse vita da un momento all’altro.

Non è un caso che molti hanno riconosciuto in Dane l’alter ego de il Cavaliere Nero, noto personaggio dei fumetti Marvel.