Harry Styles: pubblicate le prime immagini sul set in Costiera Amalfitana

Harry Styles mostra i suoi tatuaggi sul petto nelle foto scattate sul set del suo nuovo video musicale, girato la settimana scorsa in Italia. Il cantante era in giro per il nostro Paese durante le riprese di una nuova clip. Ora lo confermerebbero anche le foto ottenute da Daily Mail.

Il petto tatuato di Harry era in piena mostra mentre correva lungo la Costiera Amalfitana con una camicia ampia e sbottonata. I capelli ricci del cantante di Fine Line sembravano mossi dal vento mentre si fermava per prendere fiato dopo essere stato filmato da una troupe televisiva che lo precedeva.

Questa serie di scatti è arrivata pochi giorni dopo che alcuni fan hanno notato Harry alla guida di una decappottabile in giro per l’Italia il 22 settembre. Alcuni utenti di Twitter hanno ipotizzato che stesse lavorando proprio per girare un video musicale per il suo nuovo singolo, Golden. L’account di un fan di Twitter, Harry Styles Daily, ha condiviso alcune clip del cantante intento nelle riprese.

More of Harry in Italy today – September 23 (via opsmyri) pic.twitter.com/vHfeBh5mkk — HSD🍉 (@hsdaily) September 23, 2020

A parte l’impegno con questo imminente video, il cantante sembra avere anche della nuova musica in lavorazione. Dopo che la sua etichetta Columbia Records ha svelato di avere “qualche altra asso nella manica per il resto dell’anno”.

Oltre alla musica, Harry ha anche una carriera di attore in erba all’orizzonte, visto che tornerà sul grande schermo nel film diretto da Olivia Wilde, Don’t Worry Darling. Sebbene la trama sia stata tenuta nascosta, il film sarà “ambientato in una comunità isolata e utopica nel deserto della California degli anni ’50”. È stato anche riferito che Harry è in trattative per recitare in un altro film, chiamato My Policeman, secondo Deadline.