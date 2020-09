A pochissimi giorni dalla separazione shock da Max Ehrich, con il quale si sarebbe (in teoria) dovuta sposare, Demi Lovato pubblica a sorpresa sui social un nuovo pezzo. Still Have me, questo il titolo della canzone, è un brano molto toccante, una ballad con la quale Demi racconta di avere ancora sé stessa, nonostante tutto.

Il pezzo, insomma, sembra proprio essere un modo con cui Demi Lovato ha cercato di razionalizzare la fine della sua storia d’amore.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Still have me di Demi Lovato!

Testo

[Verse 1] I’m a mess and I’m still broken

But I’m finding my way back

And it feels like someone’s stolen

All the light I ever had[Pre-Chorus] Like the world disappeared

And I’m laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe[Chorus] I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need

I don’t have much but at least I still have me [Verse 2] Everything around me shattered

All the highs are now just low

But it doesn’t even matter

Cause I’d rather be alone

[Pre-Chorus] All my love disappeared

And I’m laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe[Chorus] I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need

I don’t have much but at least I still have me[Bridge] I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

(Woah, woah) [Chorus] I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need (That’s all I need)

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need (That’s all I need)

I don’t have much but at least I still have me [Outro] Ooh, hmm

Traduzione

sono incasinata e sono ancora ferita

ma sto tornando la strada verso casa

e sembra che qualcosa mi sia stata rubata

tutta la luce che ho sempre avuto

come se il mondo sparisse

e io giaccio qui

mentre il silenzio si sta facendo strada

e fa male respirare

non ho molto ma almeno ho me stessa (almeno ho me stessa)

ed è tutto quello di cui ho bisogno

quindi prendi la mia fede e almeno ci credo ancora (ci credo ancora)

ed è tutto quello di cui ho bisogno

non ho molto, ma almeno ho me stessa

ho copiato ginger generation

tutto intorno a me va in frantumi

tutte le vette oggi sono degli abissi

ma non conta nemmeno

perché preferirei stare da solo

tutto il mio amore è scomparso

ed io giaccio qui

mentre il silenzio si fa spazio

e fa male respirare

non ho molto ma almeno ho me stessa (almeno ho me stessa)

ed è tutto quello di cui ho bisogno

quindi prendi la mia fede e almeno ci credo ancora (ci credo ancora)

ed è tutto quello di cui ho bisogno

non ho molto, ma almeno ho me stessa

non ho molto ma almeno ho ancora me stessa (ho ancora)

woah woah

non ho molto ma almeno ho me stessa (almeno ho me stessa)

ed è tutto quello di cui ho bisogno

quindi prendi la mia fede e almeno ci credo ancora (ci credo ancora)

ed è tutto quello di cui ho bisogno

non ho molto, ma almeno ho me stessa

oh hmm