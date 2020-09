Shawn Mendes: Wonder è il nuovo disco in uscita il 4 dicembre

Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato in questa occasione. Shawn Mendes è pronto a tornare con un nuovo singolo il prossimo 2 ottobre. Il pezzo, intitolato Wonder, sarà il primo estratto dal suo quarto disco di carriera.

Il singolo Wonder dà anche il titolo al nuovo album di Shawn, che uscirà in tutto il mondo il prossimo 4 dicembre.

Wonder è una ballad strappalacrime la cui anteprima è finita online pochissime ore fa. Ad anticiparci l’uscita della nuova canzone di Shawn Mendes è stato prima il cantante canadese e successivamente la sua compagna di vita. La splendida Camila Cabello, con la quale a quanto pare sta ancora insieme, ha dedicato a Shawn un romantico messaggio.

Nel pomeriggio del 30 settembre Shawn Mendes ha condiviso un tweet con il quale ha ufficialmente dato il via a questa nuova era discografica. In parallelo, il cantante canadese ha cambiato l’immagine profilo sui suoi profili social e pubblicato l’anteprima del video ufficiale del pezzo, che trovate qui sotto.

Camila Cabello, che deve essere felice tanto quanto lo siamo noi, ha risposto a questo teaser con delle parole che ci hanno letteralmente sciolto il cuore:

Il mondo potrebbe sempre usare un po’ di magia, bellezza, e stupore, ma in questo momento in modo particolare. Shawn Mendes che meraviglioso regalo per il mondo. Ha dato vita a questo album con ogni singolo pezzo della sua anima, il suo spirito e la sua essenza emotiva più pura. Amore mio, sono così fiero della persona che sei e non vedo l’ora che le persone possano vedere e ascoltare il tuo cuore.