Michele Bravi, dopo aver annunciato in forma ufficiale la data di uscita del suo nuovo disco, La Geografia del Buio, ha rivelato via social anche il numero di canzoni. 10 in tutto, compresa La vita breve dei coriandoli, già presentata in anteprima ad Amici Speciali.





L’artista umbro, nato artisticamente ad X Factor e successivamente diventato webstar, ha annunciato dunque la data definitiva del tanto atteso nuovo disco. La Geografia del buio, suo quarto studio album, vedrà la luce il prossimo 29 gennaio 2021.

Questo disco è la storia di come il dolore umano possa trovare uno spazio dentro l’anima di chi lo accoglie e di come abbracciare la propria fragilità sia un atto di estrema e incontenibile forza. Questo è un disco nato nel tempo più incerto per il nostro mondo e, seppure ancora inedito, ne ha già affrontate tante.

Grazie per la gentilezza con cui l’avete aspettato e per la curiosità di scoprirlo e viaggiarci dentro. Sono tanto grato della community che siete e spero davvero di poter rispondere al vostro calore con dieci canzoni spesse come una sciarpa di lana intorno al collo.

L’estetica del disco si sviluppa in una sequenza di immagini oniriche e surreali, allucinazioni, che Michele Bravi racconta attraverso le parole e la musica. Si susseguono suggestioni evocative che rimandano a una realtà stravolta e a un profondo dolore che avvolge, immerge e nasconde ogni cosa come una profonda coltre di nebbia.

Il concept dell’album è caricato di grande drammaticità, è come se la realtà si palesasse sotto forma di rappresentazione teatrale. Dove la separazione tra spettatori e attori è un limite invalicabile.

Ecco i primi titoli già svelati del disco, si tratta di cinque canzoni: 1. La promessa dell’alba 2. Mantieni il bacio 3. Maneggiami con cura 5. La vita breve dei coriandoli.

Michele Bravi - La vita breve dei coriandoli (Visual)

