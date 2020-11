Don’t Worry Darling: il film con Harry Styles fermo per un caso di Covid-19

Da pochissimo vi avevamo mostrato le prime foto di Harry Styles sul set di Don’t Worry Darling, il nuovo film di Olivia Wilde dove la pop star recita al fianco di Florence Pugh. Purtroppo è di poche ore la notizia riguardo la cui la produzione sarebbe stata costretta a fermarsi a causa di un caso di Covid-19.

Ecco che cosa è successo

La notizia è stata battuta da Deadline che ha precisato che il caso non riguardi il membro del casto o della troupe, ma di una persona vicina a essi. Le riprese si fermeranno per sicurezza per qualche giorno.

A confermarlo anche la stessa regista con alcune storie Instagram durante le quali ha voluto ringraziare per il calore dimostrato, ma anche per assicurare che tutti sono sotto controllo e che le riprese riprenderanno non appena la situazione lo permetterà.

Diretto da Olivia Wilde, Don’t Worry Darling vedrà nel cast Harry Styles, Florence Pugh, Dakota Johnson e Chris Pine.

Don’t Worry Darling rappresenta l’attesa ritorno al cinema per Harry Styles. Dopo l’esordio in Dunkirk nel 2017, dove aveva però un ruolo abbastanza marginale, stavolta la popstar avrà una parte di primo piano.

Ecco di che cosa parlerà il film

Don’t Worry Darling sarà ambientato negli USA degli anni ’50. In particolare all’interno di una comunità utopica che vive in mezzo al deserto. Qui vive una coppia, interpretata da Florence Pugh e Harry Styles.

Dopo una serie di strani eventi, la ragazza inizierà a mettere in dubbio la sua sanità mentale. A poco a poco si renderà conto che il marito, da sempre amorevole e affettuoso, le nasconde dei segreti.

Non è ancora chiaro quando potremo vedere il film nei cinema, viste anche le rinnovate restrizioni a causa della pandemia.