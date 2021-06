Harry Styles è a Venezia per le riprese di My Policeman

Harry Styles è a Venezia! Ebbene l’attore e pop star è sbarcato nella nostra meravigliosa città lagunare per le riprese dell’atteso My Policeman, film in cui reciterà al fianco di Emma Corrin (The Crown). Harry è stato fotografato in barca e in giro per la città con i costumi di scena destando molta curiosità tra i turisti e tra i veneziani.

Guarda le foto di Harry Styles sul set di My Policeman a Venezia

La trama del film

La storia sarà ambientata negli anni ’90. Quando Patrick arriva nella casa di Marion e Tom scatenerà una serie di eventi collegati a 40 a prima, quando la passione tra i due uomini era considerata ai limiti dell’illegalità.

Cosa sappiamo sul film

Il film sarà diretto da Michael Grandage su una sceneggiatura scritta dal candidato al premio Oscar Ron Nyswaner. My Policeman sarà prodotto da Greg Berlanti, Sarah Schechter e Robbie Rogers insieme a Cora Palfrey e Philip Herd di Independent Film Company e MGC.

Non sappiamo ancora quando termineranno le riprese del film e, di conseguenza, quando sarà distribuito. Tuttavia, con molta probabilità, il lancio avverrà tramite la piattaforma Amazon Prime Video.

My Policeman non è il solo film in cui vedremo prossimamente Harry Styles. Il cantante e attore ha infatti terminato qualche mese fa le riprese di Don’t Worry Darling, film diretto da Olivia Wilde in cui reciterà al fianco di Florence Pugh.

Don’t Worry Darling sarà ambientato negli USA degli anni ’50. In particolare all’interno di una comunità utopica che vive in mezzo al deserto. Qui vive una coppia, interpretata da Florence Pugh e Harry Styles.