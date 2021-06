Maturità 2021: al via domani 16 giugno, cosa c’è da sapere

Per oltre 500.000 studenti gli esami di maturità 2021 sono stati rimodulati secondo le norme anti Covid-19. Si inizia domani 16 giugno. Si tratta dell’ultimo “ostacolo” della carriera scolastica di questi ragazzi giunti al loro ultimo anno di scuola superiore. Come accaduto nel corso del 2020, anche quest’anno gli esami saranno svolti in una modalità “atipica”. Abbiamo già precisato che a richiederlo è l’emergenza sanitaria, che dovrebbe durare fino al prossimo 31 luglio.

MATURITÀ: LE PRECISAZIONI DEL MINISTRO BIANCHI

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha comunque precisato tramite alcune dichiarazioni riportate da Adnkronos, che non si tratta di una “maturità ridotta, non è sottoesame. E’ un esame dove c’è una prova scritta che è quella di un elaborato, non è una prova scritta tradizionale, abbiamo scelto la via delle attività didattiche avanzate, cioè concordo un tema con i miei docenti, un tema che permetta di esplorare anche tutto ciò che hai appreso ed acquisito nel tuo percorso scolastico”.

COME SARANNO COMPOSTE LE COMMISSIONI D’ESAME

Le commissioni d’esame saranno composte da sei docenti membri interni più un presidente esterno. Le commissioni saranno 13.349, per un totale di 26.547 classi coinvolte. I nominativi dei presidenti sono stati pubblicati dal Ministero lo scorso 31 maggio. Quindi, come attuato per gli esaemi di maturità 2021, neanche quest’anno sono previste prove scritte, ma solo un colloquio orale della durata di un’ora. La prova in questione è conosciuta anche come maxi orale: il candidato partirà dalla discussione di un elaborato, il cui argomento è stato affidato ai vari studenti entro lo scorso 30 aprile.

L’ARGOMENTO DA PORTARE AL MAXI ORALE

I ragazzi che dovranno affrontare la maturità hanno avuto un mese di tempo per poter sviluppare l’argomento che dovranno portare il prossimo 16 giugno. Studenti e studentesse non sono stati da soli in questa impresa: al loro fianco c’è stato un docente tutor che li ha orientati ad affinare quanto assimilato. L’assegnazione dell’elaborato è stata fatta basandosi sul percorso svolto e sulle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio.

