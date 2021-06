Michele Merlo: la famiglia annuncia i funerali e un’iniziativa benefica

La famiglia del cantante ha appena annunciato la celebrazione del funerale per il compianto Michele Merlo e ha unito le forze di amici e fan dell’artista finalizzandole a una buona causa. Di seguito il comunicato relativo alla camera ardente, ai successivi funerali e all’iniziativa in memoria di Michele.

Sarà allestita mercoledì 16 giugno al Pantheon della Certosa di Bologna, dalle 9 alle 16, la camera ardente per Michele Merlo, il cantante scomparso a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. I funerali si svolgeranno venerdì 18 giugno alle ore 17 a Rosà (Vicenza), suo paese di origine, presso Villa Marchiorello, Località Ca’ Minotto. Ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni. Si precisa inoltre che eventuali iniziative benefiche in memoria di Michele Merlo saranno comunicate dalla famiglia stessa e devolute ad “AIL, Associazione italiana contro le leucemie”.

Michele Merlo, cresce l’interesse per le sue canzoni

Michele, come sicuramente già saprete, aveva pubblicato lo scorso anno un album e un libro, entrambi intitolati Cuori stupidi. A pochi giorni dalla scomparsa, che ha profondamente toccato tutti noi, la sua musica torna a farsi sentire più forte che mai. Non rappresenta in alcun modo una consolazione, ma vale la pena di ricordarlo con ciò che sta più a cuore a ogni cantante ovvero le sue canzoni.

Due giorni fa, infatti, il suo disco è entrato per la prima volta in classifica FIMI alla posizione numero #62 (fonte AllMusic Italia). Ma non solo, ben sei brani contenuti in quell’album sono presenti nella nuova classifica Top Viral 50 di Spotify.

Si tratta di: Tutto per me (singolo) alla #1, Aquiloni alla #3, Mare alla #4, Vorrei proteggerti dal mondo alla #9, Non mi manchi più alla #23 e la versione album di Tutto per me alla #34.