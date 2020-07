Harry Styles pubblica il backstage del video di Watermelon Sugar

Harry Styles si accoda alla già lunga schiera di artisti che hanno deciso di tenerci compagnia per questa estate con un singolo frizzante e allegro. Esce oggi il video con le immagini dietro le quinte del video ufficiale di Watermelon Sugar, il terzo estratto dell’artista britannico dal suo secondo disco, Fine Line.

Il video di Watermelon Sugar, brano rilasciato a novembre 2019, segue a ruota i singoli Lights Up, Adore you e Falling, estratti da Harry tra lo scorso autunno e la scorsa primavera. Il video musicale è stato rilasciato solo a maggio e, come già avevamo intuito da qualche immagine apparsa online, ci presenta l’artista britannico impegnato in uno speciale party sulla spiaggia con un gruppo di splendide ragazze. La clip, diretta da Bradley & Pablo, è stata girata sulle splendide spiagge di Malibu agli inizi di gennaio.

Il video di Watermelon Sugar si apre inoltre con una dedica molto speciale. Una dedica al “contatto” fra le persone, di cui tanto sentiamo il bisogno in questo periodo. In molti, però, vedono nella clip anche un altro significato. Si tratta dell’accettazione della propria identità in tutte le sue sfaccettature e un invito alla tolleranza nei confronti delle altrui diversità.

Nel video, infatti, compaiono due ragazzi e tante ragazze di differente etnia e che rappresentano diversi prototipi di bellezza. Qui sotto trovate il video backstage di Watermelon Sugar di Harry Styles.