Maratona Harry Potter: tutti i film della saga su Italia 1

Se state sognando Hogwarts dopo aver visto lo special di Harry Potter, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, sarete felicissimi di sapere che potrete riguardare tutti i film in chiaro su Italia 1 con una Marona Harry Potter.

L’appuntamento è a partire dal 6 gennaio e prosegue ogni giovedì. I film andranno in onda alle 21.20 in prima serata per una vera e propria maratona che ci accompagnerà fino a febbraio.

Qui la programmazione completa della Maratona Harry Potter:

Harry Potter e la pietra filosofale (giovedì 6 gennaio 2022)

Harry Potter e la camera dei segreti (giovedì 13 gennaio 2022)

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (giovedì 20 gennaio 2022)

Harry Potter e il calice di fuoco (giovedì 27 gennaio 2022)

Harry Potter e l’Ordine della fenice (giovedì 3 febbraio 2022)

Harry Potter e il principe Mezzosangue (giovedì 10 febbraio 2022)

Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1 (giovedì 17 febbraio 2022)

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (giovedì 24 febbraio 2022)

