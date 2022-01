Netflix: Ecco i film e le serie tv in arrivo a gennaio 2022

Nel catalogo di gennaio 2022 di Netflix arriveranno novità interessanti per il pubblico della piattaforma. Infatti, torneranno due serie cult come Snowpiercer e Ozark rispettivamente il 25 e il 21 gennaio. Ci sarà poi spazio anche per alcuni film e qualche prodotto italiano. Ecco una breve lista

1 gennaio 2022 è la data di uscita della nuova serie italiana Incastrati con protagonisti Ficarra e Picone. I due comici interpretano due sfortunati tecnici della TV che si ritrovano per caso sulla scena di un delitto. Cercheranno di sviare i sospetti ma finiranno solo per mettersi sempre più nei guai. Il 25 gennaio non uscirà solo la nuova stagione di Snowpiercer ma anche una miniserie documentario sul calcio ovvero Neymar: il caos perfetto. Il calciatore brasiliano amato in tutto il mondo è però anche fonte di critiche, Neymar condivide gli alti e bassi della sua vita personale e della carriera calcistica.

Il primo gennaio arriveranno poi su Netflix arriveranno poi alcune serie popolari come Manifest, The Big Bang Theory e la quarta stagione di The Good doctor. Vi abbiamo poi già parlato del film originale 4 metà in arrivo il 5 gennaio. Tra gli altri film prodotti da Netflix ci sono anche Mother/Android, Il trattamento reale, Monaco: sull’orlo della guerra e la donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. Tra i documentari vi segnaliamo l’arrivo della terza stagione di Too Hot too Handle.

Il 14 gennaio debutterà infine la terza stagione di After Life. Ecco il trailer:

Ogni fine è un nuovo inizio. La terza e ultima stagione di After Life è in arrivo il 14 gennaio. pic.twitter.com/KAt5im0enY — Netflix Italia (@NetflixIT) January 1, 2022

Ecco un post di Netflix che riassume le nuove uscite di gennaio 2022:

Con questi titoli in arrivo, a gennaio si ride, si piange, si ride di nuovo e si ri-piange 🙃 pic.twitter.com/dBVJiJrRxb — Netflix Italia (@NetflixIT) December 28, 2021