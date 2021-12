Harry Potter Reunion: J.K. Rowling alla fine ci sarà!

Alla fine J.K. Rowling sarà presente alla Harry Potter Reunion, anche se non fisicamente. Qualche tempo fa anche noi vi avevamo parlato del fatto che la scrittrice best seller, creatrice del Wizarding World, non sarebbe stata presente allo special ma la news non era del tutto corretta, ma neanche completamente sbagliata.

Questo perché la Rowling non sarà presente fisicamente, ma apparirà in video. Almeno stando a quanto dichiarato a The Independent che ha avuto occasione di guardare lo special in anteprima.

Una presenza a metà che è sicuramente dovuta alle prese di posizione della scrittrice nei confronti della comunità LGBTQ+: parole che non sono di certo passate inosservate e che, a oggi, fanno riflettere su quale sia il ruolo della Rowling nella legacy di Harry Potter.

Una questione aperta e, senza alcun dubbio, molto spinosa dal momento che il 1 gennaio non sarebbe avvenuta alcuna Harry Potter Reunion se non fosse stato per i libri della scrittrice britannica che hanno avuto il plauso di (ri)avvicinare alla lettura un’intera generazione.

Vi ricordiamo che la Harry Potter Reunion sarà trasmessa in prima tv assoluta su Sky, su un canale interamente dedicato, Sky Cinema Harry Potter e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA il 1° gennaio.

Come annunciato, la speciale retrospettiva regalerà ai fan un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo una reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

Insieme a loro ci saranno altri iconici membri del cast: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams,Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.