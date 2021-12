Rupert Grint insieme a Guillermo del Toro per una serie Netflix

Rupert Grint reciterà nella serie antologica Cabites of Curiosities, progetto targato Netflix e curato da Guillermo del Toro. A riverto in esclusiva è Deadline che ha svelato in anteprima anche i nomi del resto del cast.

In Cabinets of Curiosities, oltre all’ex Ron Weasley, vedremo anche Essie Davis, Luke Roberts, Andrew Lincoln, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, Hannah Galway, Crispin Glover, Demetrius Grosse, David Hewlett, Tim Blake Nelson, Sebastian Roché e Peter Weller.

Pare che il regista Premio Oscar per La forma dell’acqua volesse lavorare con Rupert Grint dopo averlo visto recitare nella serie di Apple TV+ Servant, Apple TV+ prodotta da M. Night Shyamalan.

Attualmente non abbiamo altri dettagli in merito al tipo di serie se non che si tratterà di un prodotto molto particolare, in pieno stile del Toro.

Queste infatti le parole con cui Netflix ha anticipato la serie tv:

Cabinets of Curiosities si pone l’obiettivo di sfidare le nostre tradizionale idea di horror. Dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o inquietante, gli otto racconti sinistri – tra cui due opere originali di Guillermo del Toro – prenderanno vita da un team di scrittori e registi scelti personalmente dal regista de La forma dell’acqua.

Un progetto ambizioso dunque… non ci resta che aspettare per scoprire qualcosa di più. Nel frattempo, se amate i racconti grotteschi e siete fan di Guillermo del Toro, non perdetevi al cinema La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, che uscirà nelle sale a partire dal 27 gennaio prossimo.