Concerto Green Day a I-Days 2022: Scaletta, info utili, orario di entrata e regole

I Green Day saranno gli headliner della terza giornata degli I-Days 2022 di questa sera 15 Giugno! La band californiana si esibirò sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura di Milano anche Amyl and the Sniffers e Weezer.

Un ritorno attesissimo quello dei Green Day in Italia che vanno ad aggiungersi alla ricca line-up della nuova edizione di I-Days Milano, dove anche quest’estate, dopo oltre vent’anni di storia, si esibiranno grandi artisti e band di fama mondiale.

Ecco la probabile scaletta concerto dei Green Day:

Pre entrata:

Bohemian Rhapsody (Queen song)

Blitzkrieg Bop (Ramones song) (With Drunk Bunny)

lntro Theme (Interpolations of “I Love… more )

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy (with fan on stage)

Pollyanna

Boulevard of Broken Dreams

2000 Light Years Away (Not on written setlist)

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin’ a Ride (with snippet of “Iron Man” by Black Sabbath beforehand)

Rock and Roll All Nite (KISS cover)

Brain Stew

St. Jimmy

When I Come Around

21 Guns

Minority

Knowledge (Operation Ivy cover) (with fan on guitar)

Basket Case

King for a Day

Shout (The Isley Brothers cover)

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Good Riddance (Time of Your Life)

Orari di entrata agli I-Days 2022:

10:00 Apertura foyer

15:00 Apertura porte

18:50 Amyl and the Sniffers

19:50 Weezer

21:20 Green Day

ORARI BIGLIETTERIA

13:00 Apertura cassa vendita / info

16:00 Apertura cassa accrediti

Ingressi:

Ingresso Posto Unico

via Ippodromo

Ingresso PIT

Via Lampugnano (Trenno)

Biglietteria / Cassa Info

Via Ippodromo, incrocio con via Montale

Come arrivare al concerto dei Green Day agli I-DAY:

METROPOLITANA M1

Possessori biglietto POSTO UNICO: fermate Lampugnano, Uruguay

Possessori biglietto PIT: fermate Uruguay, Bonola

METROPOLITANA M5, TRAM 16, CIRCOLARI 90/91

Possessori biglietto POSTO UNICO: fermata Lotto (M5, circolare 90/91), fermata Stadio San Siro (M5, tram 16)

Possessori biglietto PIT: fermata Stadio San Siro (M5, tram 16)

In auto:

È possibile già da oggi prenotare il proprio parcheggio per i parcheggi di Stadio San Siro.

Chi sono i Green Day:

Formati nel 1986 a Berkeley, CA, i Green Day sono una della band che ha venduto di più di tutti i tempi, con oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo e 10 miliardi di stream totali (audio/video). Il loro album di debutto del 1994, Dookie, ha venduto oltre 10 milioni di copie e ha contribuito a rendere popolare e a far rivivere in modo massiccio l’interesse per il punk rock, dando inizio ad una lunga carriera fatta di numerosissimi #1.

Entertainment Weekly ha dichiarato che i Green Day sono “la band più influente della loro generazione”, mentre Rolling Stone afferma che “i Green Day hanno ispirato le giovani band più di chiunque altro dopo i Kiss, e continuano a farlo!”.

Nel 2004 i Green Day hanno pubblicato l’opera rock American Idiot, vendendo oltre 7 milioni di copie nei soli Stati Uniti (certificato platino in Italia) e portando a casa il Grammy Award come miglior Album Rock. Mojo ha dichiarato: “si tratta di un lavoro impressionante, il tipo di disco che instaura nuovi parametri per una band punk/rock’n’roll nel 21° secolo”. Nel 2010 è stata realizzata una versione teatrale di American Idiot che ha debuttato a Broadway e ha ricevuto grandi consensi di critica e pubblico.