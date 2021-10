Conan Gray a Milano nel 2022: come acquistare i biglietti

Conan Gray, nuova stella nascente del pop che arriva direttamente dagli Stati Uniti, annuncia il live a Milano che si terrà al Fabrique il 18 maggio 2022.

I biglietti per lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili online venerdì 29 ottobre alle ore 10:00 e nei punti vendita autorizzati mercoledì 3 novembre alle ore 10:00.

I fan avranno inoltre la possibilità di acquistare, a partire da mercoledì 27 ottobre, due diversi pacchetti VIP (disponibilità limitata).

I due pacchetti sono il TELEPATH VIP PACKAGE e ASTRONOMY VIP PACKAGE con il quale potranno entrare anticipatamente alla venue, ricevere gadget esclusivi e molto altro.

Per tutte le altre informazioni sui biglietti per il concerto di Conan Gray che si terrà a Milano nel 2022 basta andare su Vivoconcerti.com

Il successo di Conan Gray

Conan, reduce dai successi dei singoli Astronomy e People Watching, arriva alla ribalta grazie ai singoli Heather e Maniac con i quali ha raggiunto un successo globale.

L’album di debutto, Kid Krow, realizzato da Gray e dal collaboratore di lunga data e produttore Dan Nigro, ha raggiunto la quinta posizione della Billboard 200, la prima posizione della classifica Billboard Pop Albums. Quest’ultimo è il più grande debutto di un nuovo artista in oltre due anni.

La sua musica autentica e originale lo ha portato a esibirsi in programmi televisivi importanti come Late Night with Seth Meyers, The Late Late Show con James Corden e The Today Show.

Recentemente Gray ha registrato il tutto esaurito in tre tournée in Nord America, un tour europeo e spettacoli in tutto il mondo.