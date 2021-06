Gossip Girl – Reboot: Il primo trailer ufficiale svela i nuovi segreti

Gossip Girl ha trovato una nuova Jenny Humphrey da torturare. E’ appena stato pubblicato il primo trailer ufficiale, che fa seguito al teaser con la voce di Kristen Bell, nel quale scopriamo qualcosa in più sulle dinamiche di questo nuovo gruppo di ricchissimi amici.

In questa anteprima scopriamo chi è la nuova ape regina dell’Upper East Side Julien Calloway (Jordan Alexander) e la vediamo dare il benvenuto nel suo privilegiato gruppo di amici alla nuova arrivata: Zoya Lott (Whitney Peak). Ma questa farà lo stesso errore di Jenny nella serie originale, si avvicinerà troppo al fidanzato di Julien, Ott “Obie” Bergamann, interpretato da Eli Brown.

La giovane elite di NYC, però, ha anche altri problemi di cui preoccuparsi perché, a quanto pare, “C’è un grande segreto che si nasconde tra i più popolari della Constance Billard”, ma soprattutto, Gossip Girl è tornata per rivelarlo, questa volta su Instagram.

Guarda il primo trailer del Gossip Girl Reboot:

Gossip Girl | Official Trailer | HBO Max

Trama del Gossip Girl Reboot:

Nove anni fa, l’originale sito di Gossip Girl è stato chiuso. Ma quando una nuova generazione di giovane elite di New York prende il controllo della scuola privata Constance Billard, il noto blog di gossip torna in azione come la sorgente principale di notizie sulle loro scandalose vite.

La serie sarà disponibile dall’8 Luglio su HBO Max, quindi speriamo di poterla vedere anche noi in Italia su Sky, come molte altre produzioni della piattaforma streaming.

Il cast:

Nel cast di Gossip Girl ci sono Emily Alyn Lind nei panni di Audrey Hope, Eli Brown come Otto Bergmann IV, Whitney Peak interpreta Zoya Lott, Thomas Doherty sarà Max Wolfe, Jordan Alexander è Julien Calloway, Evan Mock nelle vesti di Aki Menzies, Zión Moreno interpreta Luna La, mentre Savannah Lee Smith sarà Monet de Haan e Tavi Gevinson vestirà i panni di Kate Keller.